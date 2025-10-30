林岱樺獲正國會林佳龍力挺 3對手反應曝光！她嗆一事最重要：派系應排後面

民進黨立委賴瑞隆受訪。楊亞璇攝



民進黨4人表態角逐高雄市長，競爭激烈。外交部長林佳龍昨晚發文力挺同屬正國會的綠委林岱樺，3名競爭對手今天（10/30）紛紛回應，賴瑞隆說，君子之爭、點到為止不要傷了和氣；邱議瑩表示，台灣利益永遠要擺在第一位，接下來才是政黨，最後才是派系跟個人；許智傑稱各派系想法都尊重。

林佳龍昨晚發文力挺林岱樺，稱讚她不貪不取，遭大批網友灌爆。賴瑞隆表示，高雄市長初選就是君子之爭，點到為止不要傷了和氣，兄弟姐妹各自登山各自努力，最重要是大家要一起登頂，2026年選戰絕對是艱困一戰，絕對要團結一致打贏這場選戰，守護住高雄發展與台灣最大利益，大家有一樣的目標，全力來完成。

賴瑞隆說，過去跟林佳龍熟識，林也給予很多施政上的建議；綠委王義川也是好朋友，王義川到義大利去還特別帶一隻黃色小鴨船長給他，王義川知道他12年前舉辦黃色小鴨展非常成功；包括新北議員卓冠廷是他的學弟，一路以來互動都很好，初選過程大家各自有一些要完成的工作，相信初選結束後全部都會團結在一起。

賴瑞隆強調，重點是必須在2026年選戰過關，2028年大選延續台灣自由民主，持續進步發展，這是最重要的，大家有高度共識，這段時間就是兄弟姐妹登山、各自努力，大家一起加油打造更好的高雄。

對於林佳龍身為外交部長，會有行政不中立問題？賴說，這部分尊重林佳龍的考量，每個人有各自思考與交情。媒體追問，黨內大咖條款不涉及部長，但是否也不好看？賴瑞隆指出，民進黨有黨的規定，大咖條款規範黨主席、正副總統、選對會成員都不適合，其他沒有納入規範的部分就尊重每一位的選擇與判斷，民進黨是團結政黨，初選完後大家團結一起，打贏2026選戰，守護高雄發展，延續高雄光榮，這是最重要的。

賴瑞隆說，大家有高度默契共識，這都是一個過程，支持者期盼高雄能夠團結守住這一關。

對於正國會表態挺林岱樺，是否擔心2026沒有角色？賴瑞隆指出，民進黨是團結政黨，主席賴清德倚賴所有重要成員擔任重要職務，大家團結重要，每個人才有被重用、擔任重要職務，未來直轄市長、縣市首長都要派最強人選，讓人民有感、耳目一新，就能得到最佳成績，黨主席到各個領袖都明白2026關鍵，大家一定會團結找出最強人選代表民進黨投入選舉，最關鍵的還是人民支持，這也是民進黨執政最大價值，2026年選戰能守住、2028總統大選當然也可以守住台灣自由民主。

邱議瑩說，關於民進黨高雄市長的黨內初選，現在有派系領導人直接公然在臉書上號召，她認為身為一個從政者，國家利益、台灣利益永遠要擺在第一位，接下來才是政黨，最後才是派系跟個人，至於整個高雄市的初選，她會拚盡全力贏得最後的勝利，所有的評論就交由市民大家來公評。

許智傑則簡短回應，「各派系有自己的立場及想法，我們都尊重。對我來說，國家、城市、市民的福利才是最重要的事情。」

