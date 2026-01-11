林岱樺痛批影射抹黃與操作 再強調不會退場也不會退黨

立委林岱樺嚴正地說：這些影射、抹黃與操作的攻擊，已經不是針對她個人，而是對高雄市民智慧與意志的侮辱。（取自林岱樺臉書

記者吳文欽／高雄報導

民進黨立委林岱樺十一日指出，市長黨內初選電話民調十二日就要展開，這幾天出現大量影射、抹黃與操作。她要很嚴正地說：這些攻擊，已經不是針對她個人，而是對高雄市民智慧與意志的侮辱。

林岱樺表示，關於「曖昧簡訊」 所有影射內容，都是在檢調扣押她的手機後才出現。律師已完成閱卷，卷宗中從未出現外界所稱的對話截圖。手機仍在檢調手上，這些截圖到底從哪裡來？誰有能力在這個時間點操作？

林岱樺強調，她不會接受對單身女性政治人物的羞辱式人格毀滅，這是最低層次、不入流的攻擊。

她說，關於「助理費司法案」，去年二月的大規模搜索、初選期間突如其來的司法行動，確實讓社會質疑是否有人企圖用司法框住她。但她問心無愧，對清白百分之百有信心，因為她沒有拿過一毛錢進自己口袋。請回到無罪推定，不要讓假訊息摧毀改革者。

林岱樺提到，關於「脫黨參選」，她在政見會已經說得很清楚：她參與初選，是因為認同制度、尊重制度。只要制度公平正當，就沒有脫黨的選項。她也再說一次：「我不會退場，也不會退黨。」

林岱樺強調，她沒有派系靠山，唯一的靠山是高雄市民。她的去留不是誰說了算，而是民意說了算。制度沒有被玩壞，團結就是唯一的路。

林岱樺重申，不管結果如何，她真愛高雄，也會扛起責任，繼續站在第一線，讓市民看見她經得起檢驗、也扛得起市長重擔。