林岱樺直搗邱議瑩大本營！明將挺進旗山大造勢

表態爭取參選2026高雄市長的綠委林岱樺，月初在岡山造勢，現場湧入3萬人，引發討論。她明天將前進旗山造勢，舉辦「大改革護國市長」誓師，值得注意的是，旗山是綠委邱議瑩大本營，也讓林岱樺的這場造勢活動，受到關注。

林岱樺。（圖／中天新聞）

林岱樺日前在岡山造勢，雖然先前表態支持的正國會大咖一個沒來，但支持者情義相挺，現場湧入3萬人。林岱樺更在造勢中控訴，自己被檢調追殺，但鄉親們檢驗她25年，證明她是乾乾淨淨、清清白白的一個人，「檢調要用助理費來糟蹋我，天公伯不同意，鄉親們也不會同意！」

林岱樺22日將在旗山造勢。（圖／翻攝林岱樺臉書）

林岱樺今天在臉書發文，預告周六將在旗山公共體育場舉行造勢活動，她表示，自己多次參選高雄縣全選區的立委，旗山、美濃、杉林、內門、甲仙、六龜、茂林、桃源、那瑪夏，東九區的鄉親非常熟悉她，她對大旗山地區有最深厚的感情。高雄大改革從原縣區出發，給鄉親「安居樂業」的承諾，懇切邀請高雄人溫暖相挺。

邱議瑩。（圖／中天新聞）

另外，對於廢棄物傾倒議題，林岱樺則說，旗美地區好山好水，擁有優美的自然環境，卻頻遭污名化，還成為廢棄物傾倒的犧牲地，這一次，是高雄人守護土地的戰役。

