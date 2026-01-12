林岱樺短髮造型現身 清白不變決心更堅定

立委林岱樺表示，短髮造型對她來說很清爽，也很像她現在內心的態度：為高雄，要更強，而且清白不變、決心更堅定！（取自林岱樺臉書）

記者吳文欽／高雄報導

民進黨立委林岱樺的短髮現身，引起一些媒體及網路的討論。她表示，短髮造型對她來說很清爽，也很像她現在內心的態度：為高雄，要更強，而且清白不變、決心更堅定！

林岱樺指出，就像《灌籃高手》櫻木花道剃短髮，「歸零再上場」的態度：少一點口水、多一點防守；少一點分心、多一點訓練；用每一個回合證明自己。

林岱樺強調，她也會以同樣精神面對初選與高雄未來，把標準拉到最高，把工作做到最好。面對影射與操作，不隨風起舞，只用事實與制度回應，把心力放在市政願景與基層服務。

林岱樺說，她沒有派系靠山，唯一的靠山就是高雄市民。今晚就是高雄市長初選民調電話，拜託大家一起顧電話、守在電話旁。