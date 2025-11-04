林岱樺稱岡山造勢湧3萬人 柯志恩曝「派人數椅子」沒這麼多

民進黨立委林岱樺1日晚間在高雄岡山舉辦造勢晚會。(翻攝自林岱樺臉書)

民進黨立委林岱樺表態爭取2026年高雄市長提名，1日晚間在高雄岡山舉辦首場造勢晚會，主辦單位稱現場湧入3萬人。不過，國民黨立委柯志恩透露，有派人數過椅子，真的沒有這麼多，大家聽聽就好。

民進黨立委林岱樺1日晚間在高雄岡山舉辦首場造勢晚會，原訂出席的民進黨立委王義川、陳秀寶、黃秀芳及民進黨發言人卓冠廷未現身，但仍有多位在地代表到場力挺，主辦單位宣布現場湧入3萬人支持。林岱樺也在晚會上重申清白，表示自己遭特定人士、檢調用助理費追殺，企圖使她的政治生命死亡，並批檢調「拗貪污實在非常惡質」。

對此，國民黨立委柯志恩指出，林岱樺的岡山造勢確實辦得非常成功，但「參與人數有3萬人」的說法，大家聽聽就好，因為團隊有派人數過椅子、人數，真的沒有這麼多，不過林岱樺要喊3萬也尊重。柯志恩認為，未來民進黨相關候選人一定也會用這種方式造勢，可能喊出5萬、10萬，而且該跪的、該哭的，這些戲碼都在大家想像當中。

柯志恩提到，民進黨立委邱議瑩下周將在旗山舉辦一場大造勢，而林岱樺12月也將在同樣的場地舉辦，所以當邱議瑩看到林岱樺在岡山的萬人造勢，不可能喊出少於3萬的人數，而當林岱樺看到邱議瑩下周造勢人數高於她，12月人數更不可能少。





