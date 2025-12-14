林岱樺端出完整施政藍圖 三大護國產業、五大區域亮點拚高雄拚經濟

▲政策到位、腳步到基層，林岱樺衝刺選戰走進社區廟宇。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】民進黨高雄市長初選將屆，立法委員林岱樺近日公布其參選高雄市長的完整政策願景，提出「三大護國產業」與「五大區域亮點」發展藍圖，強調以產業升級帶動城市轉型，讓高雄不只拚建設，更要有訂單、有就業、能賺錢，為城市創造長遠競爭力。

林岱樺表示，高雄具備港灣、工業、科技與人才等關鍵條件，未來將以產業聚落化與區域均衡發展為核心，透過明確可行的政策路徑，強化在地產業韌性，吸引投資進駐，讓經濟成果真正回饋市民生活。

隨著選戰進入最後衝刺階段，林岱樺持續深入基層，走進社區與廟宇，沿街拜訪、面對面傾聽民意，爭取市民支持。她指出，廟宇不僅是信仰中心，更是社區情感與公共討論的重要場域，從這裡出發，才能聽見最真實的民眾聲音。

林岱樺強調，25年來無論身處任何位置，她始終堅持站在第一線，與市民同行、為地方發聲。未來也將延續這樣的從政精神，將市民的期待轉化為具體政策，打造一座更有產業實力、生活品質與城市自信的高雄。（圖、影片／立委林岱樺辦公室提供）