林岱樺端出「起造新高雄」藍圖 產官學力挺 三大護國產業、五大區域成亮點

民進黨高雄市長初選參選人林岱樺10日下午在高雄軟體科學園區舉行首場政策發表會，氣勢熱烈、產官學界重量級人士齊聚，包括前交通部長賀陳旦、漢翔企業工會理事長于正道、高雄市前捷運局長吳義隆、上市公司與學界代表等，共同見證她提出的「起造新高雄、做台灣領頭羊」城市願景。

↑圖說：前交通部長賀陳旦到場為林岱樺助講。（圖片來源：記者 賴君欣 拍攝）

林岱樺強調，高雄未來不該只是首都的背景板，而是帶動台灣經濟的「領頭羊」。她提出明確的城市 GDP 目標，並信心滿滿指出，高雄在她的產業布局下，將迎來「訂單、訂單、大訂單；賺錢、賺錢、賺大錢」的新局。

賀陳旦親自到場助講，盛讚林岱樺多年在電動公車法規與產業推動上的努力「看得見、也做得到」。他肯定其交通與科技市政擘劃，特別提到整合南部運籌策略與國道七號，可有效分流貨運、減少市民負擔，是務實且能真正促成交通轉型的政策。

↑圖說：林岱樺提出以科技、軍工與海洋為核心的「三大護國產業」，並協助傳統產業升級並進入半導體供應鏈（圖片來源：記者 賴君欣 拍攝）

前捷運局長吳義隆指出，身為歷任多位市長的市政老將，他深知市政規劃須因應未來情境，而林岱樺在產業政策上的格局與執行力，足以引領高雄提升人均所得、推動城市再進化。

來自基層的聲音也熱烈響應。漢翔企業工會理事長于正道表示，高度認同林岱樺守護護國產業、讓工作機會留在台灣的理念，特別是她重視傳產轉型、提高勞工薪資，更是第一個替南部製造業發聲的候選人。

↑圖說：林岱樺主張「五大區域亮點」，強調高雄各區找到定位、共享進步，真正落實「高高平」。（圖片來源：記者 賴君欣 拍攝）

此次政策亮點圍繞「三大護國產業」──科技、軍工、海洋。林岱樺提出，要協助傳產升級、全面導入半導體供應鏈，讓晶圓製程設備與耗材在地製造，創造高附加價值。她也規劃打造軍工產業聚落，包括協助金屬加工、螺絲扣件等業者取得航太與軍規認證，推動無人載具從零組件到整機量產。海洋方面，她主張建立本土 LNG 船隊，結合冷能示範區，帶動冷鏈物流、低溫科技與觀光，開拓新興市場。

此外，林岱樺提出「五大區域亮點」，以完整高雄下一個十年城市藍圖： 東高雄打造山城遊憩核心、導入無人車交通；西部沿海強化漁港重整與冷鏈建置，推動海洋科技；北高雄形成航太扣件、無人載具、低軌衛星科技聚落；南高雄依託國七、港口與國際機場，建構全球運籌中心；市區則以大眾運輸為主 spine 做 TOD 開發，全面升級商場、商辦與夜間經濟。

↑圖說：支持者送花，為林岱樺加油。（圖片來源：記者 賴君欣 拍攝）

與會產業界人士普遍認為，林岱樺的政策方向清晰、論述務實，最能回應高雄產業的真實需求。林岱樺表示，護國產業是中央政策方向，也是高雄全面轉型的重大契機，她要打造一座「企業有訂單、青年有未來、市民安居樂業」的新高雄。

出席貴賓包括賀陳旦、于正道、吳義隆、國立高雄科技大學教授翁健二、禾豐碳中和公司營運總監薛新祐、德興國際企業總經理張黃傳、中力建築系統總經理戴雲發、和平文教基金會陳慶章秘書長等。

