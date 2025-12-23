林岱樺第3場政見會 (圖)

已淡出娛樂圈19年的日籍女星楊思敏與經紀人男友呂仁智（阿魯米）長達24年的戀情，在阿魯米本人親口證實下已悄然結束；雖然對外稱異地戀難以維持，實則男方沒有結婚意願導致女方死心。不少外地女星曾與台男交往或當上「台灣媳婦」，夫妻幸福美滿的不在少數，但也有幾對嘗到情傷的苦頭，讓這些女明星敗給了台灣男人。

鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前 ・ 發起對話