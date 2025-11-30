林岱樺自許"高雄長女" 辦女力造勢諾照顧港都

南部中心／劉安晉、陳芷萍 高雄市報導

爭取民進黨高雄市長黨內初選的立委林岱樺，30日舉辦「姐妹伴的相遇」女力造勢活動，議員黃飛鳳、黃秋煐及李雨庭，以及近千名女性企業家和支持者齊聚一堂。林岱樺喊出，「高雄市民都是大咖」，要以「高雄的長女」的身份，承擔照顧高雄的責任。





跟著音樂聲手舞足蹈，立委林岱樺在一群姐姐妹妹的包圍之下大進場。（圖／民視新聞）

跟著音樂聲手舞足蹈，立委林岱樺在一群姐姐妹妹的包圍之下，大進場。小女生獻唱江蕙的甲你攬牢牢，走下台牽起林岱樺的手，一起合唱，「乎我陪你渡難關。」爭取民進黨高雄市長黨內初選的林岱樺，舉辦「姐妹伴的相遇」女力造勢活動，議員黃飛鳳、黃秋煐及李雨庭，以及近千名女性企業家和支持者齊聚一堂，現場溫馨歡樂。食品公司董事長陳秀卿：「我們需要一個可以替我們說話的市長，我們需要一個認識高雄，愛高雄願意為高雄承擔的人，林岱樺是不是就是這樣的人？」底下大聲回答，「是！」林岱樺：「我覺得我很滿意，我覺得我很感動，這個有將近八、九百人的民眾鄉親婦女，這樣自主性的走出來，所展現的市民自主的力量。」

小小支持者獻唱江蕙的甲你攬牢牢，走下台牽起林岱樺的手，一起合唱。（圖／民視新聞）

林岱樺分享求學、出社會打拚，以及從政的心路歷程，說自己從來不是拿一副好牌，卻總能把每一場仗都打好。坦言近期遭遇到的司法官司是對人格最大的謀殺，她告訴自己不能倒下，要為女性的尊嚴捍衛到底。林岱樺說，「在痛苦的時候，我如何讓我紓壓，我的解壓就是，我在洗澡時我就流淚，把忿恨不滿一點一點的沖淡，林岱樺不會死，我會活下去站起來，挺身為姐姐妹妹們奮戰。」林岱樺喊出「長女持家」，提出未來高雄女性的「三大守護圈」，從司法人權、經濟力，到安全城市，全方位照顧女性，因為每一個高雄市民都是大咖，攜手女力，共同打造溫暖、公平、充滿希望的高雄。













