林岱樺贏了！法官裁定：准許變更限制住居令 可回家與母同住

爭取2026高雄市長民進黨內初選的立委林岱樺，雖然民調領先，但被起訴詐領助理費1496萬餘元，高雄地院日前開庭，她針對限制住居禁令聲請返回老家與母妹同住，獲法官裁准。

林岱樺資料照。（圖／中天新聞）

林岱樺遭偵辦時獲100萬元保釋，並限制住居、出境、出海，由於限制住居地點並非她高雄鳳山老家，她日前出庭時主張，自今年2月起就被迫寄人籬下，多次更換住宿地點，生活多有不便，比如她長期茹素，需由家人準備餐食，而且她無法回家整理衣物，只能穿著同一件襯衫，而她的母親年近80歲，半年未能與母親同住，令她深感思念，她只是想回家與母親、妹妹同住，這有什麼不對？她只有這個卑微的請求。

法官審酌，限制住居的目的是防止被告逃亡，而非剝奪居住自由，現代科技發達，即使林岱樺與涉案妹妹分開居住，也可能透過通訊軟體串供，因此檢方以此為由禁止其返家並不符合比例原則，而且檢方曾允許林短暫回家整理行李，顯示其返家並不構成重大風險。

法官最終認定林岱樺的聲請具有正當性，裁定自11月起允許她返回老家與家人同住。

