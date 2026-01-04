林岱樺車隊踏遍高雄千街萬巷

▲ 立委林岱樺今（4）日上午於仁武服務處啟動車隊誓師行動，宣布展開「踏遍高雄千街萬巷」的行程，以實際行動回應市民期待。（圖／立委林岱樺辦公室提供）

[NOWnews今日新聞] 繼民進黨黨內電視政見發表會後，立委林岱樺表示，收到許多市民朋友熱情鼓勵與支持，今（4）日上午於仁武服務處啟動車隊誓師行動，宣布展開「踏遍高雄千街萬巷」的行程，以實際行動回應市民期待。

▲ 立委林岱樺車隊沿途受到支持者的熱情回應。（圖／立委林岱樺辦公室提供）

林岱樺指出，她發起的「市民最大咖」運動很簡單：市民就是最大的主角、最大的天王，「這場選舉不是派系的分配、也不是少數人的決定；高雄是全體市民的家。」她強調，「市民做主」不是口號，而是一場大改革運動，要讓城市從「比靠山」走向「比治理」。

廣告 廣告

▲ 活動現場並帶領支持者拉布條、喊口號，齊聲呼喊「林岱樺凍蒜」等口號，並呼籲市民接到電話民調時清楚表達「唯一支持林岱樺」。（圖／立委林岱樺辦公室提供）

林岱樺表示，她沒有派系奧援、也不靠山頭；唯一要效忠的對象，就是高雄市民。她說，今天的「千街萬巷挺岱樺」不是只為了挺一個人，而是為了挺一個信念：市民最大、市民做主。

林岱樺也重申，高雄要以「科技、軍工、海洋」三大護國產業，把趨勢變訂單、把訂單變工作，高雄不能缺席；在照顧面向，主張把照護做在平常、做成制度，推動「65歲以上長輩智慧健康手錶」，讓市立醫院專業成為長輩的隨身守護。

活動現場並帶領支持者拉布條、喊口號，齊聲呼喊「林岱樺凍蒜」等口號，並呼籲市民接到電話民調時清楚表達「唯一支持林岱樺」。隨後在完成車上合影後，車隊自仁武出發展開掃街行程。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

行爲兩度勸導未果 員警有一句「罰很大」點出新制重點

綠營高雄市長初選政見發表會 參選人展現施政願景及特質

綠營高雄初選政見會 邱議瑩：餘生都奉獻給高雄