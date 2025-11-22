林岱樺辦第二場造勢！自稱「民調第一」遭政治追殺 盼高雄初選公平競爭

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

有意爭取高雄市長提名的民進黨立委林岱樺今（22）日高雄旗山舉辦第二場「大改革 護國巿長」造勢晚會。其中，林岱樺表示，自己把過去25年的青春奉獻給高雄，也對民進黨有情有義，把艱困區經營成鐵票區，所以民調才會第一，但也受到政治追殺，這是場不正常的競爭，今天要選市長，她只求一個公平，希望鄉親能在初選民調支持她。

林岱樺指出，「哪裡是最困苦的，我就從哪裡開始」，大旗美地區正是這幾次風災的重創區域，觀光休憩產業都要有更整體的規劃。（林岱樺辦公室提供）

2026民進黨高雄市長競爭激烈，包括立委林岱樺、許智傑、邱議瑩、賴瑞隆有意爭取提名。民進黨為此辦理黨內初選，規劃在1月12至17日進行初選民調，最後於1月21日公告提名名單。繼上次在高雄岡山舉辦造勢，林岱樺今日下午在高雄旗山舉辦第二場造勢晚會。據舉辦方選部，活動於下午四點開始，現場已湧現大批人潮。

林岱樺會後接受媒體訪問表示，25年來她把所有的青春、氣力都奉獻給高雄，民調第一是因為鄉親的打拚跟支持，但也因此受到抹黑、政治追殺，甚至被下封口令，這不是正常的競爭，這是一場不公平的競爭。延續上次岡山造勢的氣勢，今天旗山又站滿了鄉親，告訴大家「高雄不是派系說了算，是市民最大！」

林岱樺說，過去25年她對民進黨有情有義，不分派系義務助選，把最艱困的選區打拚，把艱困區經營成民進黨的鐵票區，今天要選市長，自己只求一個公平，也拜託鄉親在初選民調支持她，她已經準備好讓觀光客真的進入到旗美。「岱樺當市長，高雄絕對守得住！」

對於為何將「旗山」視為造勢第二站？林岱樺指出，「哪裡是最困苦的，我就從哪裡開始」，在高雄「三山」當中，第一場造勢點選在岡山，在於大岡山地區是台美關稅中，扣件業、金屬相關產業的重災區，而大旗美地區正是這幾次風災、去年水災的重創區域，觀光休憩產業都要有更整體的規劃。

有意爭取高雄市長提名的民進黨立委林岱樺今（22）日高雄旗山舉辦第二場「大改革 護國巿長」造勢晚會。（林岱樺辦公室提供）

至於高雄非法傾倒垃圾問題，林岱樺也提到，她已清楚地告訴旗美鄉親，「不只重罰還要重賞」，對提供線索破案的民眾重賞一百萬元，也要對業者清楚指定合法的堆置掩埋場，希望大旗美好山好水，未來也能走向觀光路線。

媒體提到，高雄旗山算是市長陳其邁的大本營，今天選在旗山造勢是否有「強攻山頭」的意味？林岱樺回應，高雄市的每一寸土地都是市民的本命區，也是她心心念念的故鄉，只要為了故鄉打拚，血液就會沸騰。

