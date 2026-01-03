林岱樺迴避「保證不脫黨參選」 邱議瑩：參加比賽就要遵守遊戲規則

記者劉秀敏／台北報導

民進黨立委邱議瑩出席高雄市長提名政見會（圖／記者邱議瑩攝影）

民進黨今（3）日舉辦2026高雄市長提名政見會，媒體人陳敏鳳提問是否會尊重初選結果、保證不脫黨選時，包括邱議瑩、賴瑞隆、許智傑均給出肯定答案，僅林岱樺並未明確回應。對此，邱議瑩會後受訪時表示，她個人一定會遵守遊戲規則，「黨的初選規則定在那裡，既然要參加比賽，就要遵守遊戲規則」，所以她一定會支持勝出的那位候選人。不過，她對於自己非常有信心，也希望大家一起努力，讓高雄更好也讓高雄共好。

邱議瑩今日出席民進黨高雄市長提名政見會，身著一身明亮黃色套裝，並特地戴上「Team Taiwan」徽章。邱議瑩表示，這個「Team Taiwan」徽章是她在上次總統與立委選舉時製作的競選小物，也分送給很多好朋友，像行政院長卓榮泰身上就經常看到這個徽章，而今天她也別這個徽章，希望高雄要贏，台灣也要贏。

談到四位參選人在政見會的表現，邱議瑩說，他們四人對於市政都滿熟悉，也都有充分準備，而她花了一些時間在準備講稿、排練面對鏡頭時，拿手板的順序跟手勢。

邱議瑩直言，每一位候選人其實在地方常常會碰到，也知道大家對於市政的規劃、願景其實都做好準備，只是怎麼透過電視政見發表會，讓很多無法接觸到他們的市民朋友，能夠更清楚地知道，邱議瑩未來要為高雄做什麼，又提出了哪一些政策、哪一些願景，也期待透過這樣的政見發表會，讓大家更了解、更清楚知道「邱議瑩」這個人。

至於給自己的表現打幾分？邱議瑩笑說，分數不能自己打，讓大家來打，也認為自己已經盡全力表現。

媒體關注，林岱樺並未明確回應「保證不會脫黨參選」一題，邱議瑩則說，她個人的部分是一定會遵守遊戲規則，「黨的初選規則定在那裡，既然要參加比賽，就要遵守遊戲規則」，所以她一定會支持勝出的那位候選人。但是，她對於自己非常有信心，也希望大家一起努力，讓高雄更好也讓高雄共好。

