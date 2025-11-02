林岱樺造勢大爆場！謝寒冰預言：司法若太粗暴恐報復性投票

爭取黨內2026高雄市長提名的民進黨立委林岱樺，昨（1）日晚間在岡山舉辦造勢晚會，期間她在台上一度痛哭地說，自己因為民調第一名，過去這段期間屢遭人格攻擊與抹黑，更痛批檢調用助理費追殺，還編造亡者筆錄硬拗她貪汙，實在非常惡質。對此，資深媒體人謝寒冰分析，若是司法做得太粗暴，屆時林的支持者可能會「報復性投票」，投到民進黨對手那邊。

民進黨立委林岱樺1日在岡山的造勢晚會人潮大爆滿。（資料照／中天新聞）

林岱樺在昨晚造勢會上指出，因為鄉親們的支持，以及她自己的努力打拚，服務第一、問政第一，所以民調衝到第一名。但也因此，清清白白的她，在過去這段時間，被人攻擊、抹黑，被檢調用助理費追殺，為了用助理費案糟蹋她，檢調扭曲證詞，編造死人的筆錄，硬拗說她貪污，實在是非常惡質。她痛批檢調，粗魯、野蠻，處心積慮要讓她的政治生命「死亡」，「拜託鄉親，替岱樺討公道好不好？」

廣告 廣告

對此，謝寒冰今（2）日上政論節目《新聞大白話》表示，林岱樺昨晚的造勢，跌破很多人眼鏡，由於她官司纏身，很明顯總統賴清德也不喜歡她，不料她一出來造勢，就有這麼多人到場，這對期他綠營候選人而言，無疑會形成極大壓力，同時這也顯示，很多高雄鄉親是真的非常力挺林岱樺。

謝寒冰提到，在林岱樺造勢晚會舉辦之前，外交部長林佳龍突然間拉著民進黨立委王義川、新北市議員卓冠廷他們幾個一起表態，後來這幾人又打了退堂鼓，到底是在搞什麼鬼？但即便這些人沒到場，林岱樺依舊能創造出這麼強大的聲勢。

資深媒體人謝寒冰。（資料照／中天新聞）

謝寒冰認為，林岱樺這場造勢晚會出來之後，民進黨要去處置她會變得非常棘手。這樣民進黨無法硬來，比較好的方式就是用司法去搞她，但在這種情況下，若是司法做得太粗暴，搞不好最後可能綠營無論推誰出來，只要不是林岱樺，選民都不支持，還有可能會產生「報復性投票」，把票投給民進黨的對手。

謝寒冰直言，現在民進黨要處理高雄這一局，必須變得非常謹慎，尤其林岱樺的這場造勢，一定程度達到她原先預計想要的效果，儘管這是一個很悲情的狀況，但顯然很多高雄人是非常支持她。

國民黨立委柯志恩。（資料照／中天新聞）

謝寒冰覺得，這次是人人有機會，誰能爭取到中間選民，就很有機會拿下高雄市長這一局，不管藍綠，再也不是誰推個西瓜都會贏。因此對民進黨而言，這是一個大挑戰，在野黨想要扳回一城也是任務艱鉅，就看之後藍綠如何出招了。

延伸閱讀

卓冠廷酸聯合政府無所適從 許甫揭賴清德昔日言論：賞老闆巴掌？

林岱樺造勢教支持者「謊報年齡」？綠高雄黨部：勿干擾民調作業

南二都若陳亭妃、林岱樺出線還投嗎？親綠學者：寧當清醒的票豬