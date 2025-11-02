林岱樺造勢教支持者「謊報年齡」？綠高雄黨部：勿干擾民調作業

表態參選2026高雄市長的綠委林岱樺1日在岡山舉辦造勢晚會，卻爆出主持人疑教導支持者接到民調電話要謊報年齡的爭議。林岱樺說，主持人是在舉例說明，並未違反規定。民進黨高雄市黨部今天（2日）呼籲，切勿以任何形式干擾民調作業。

林岱樺。（圖／中天新聞）

林岱樺1日在岡山舉辦大型造勢晚會，主持人在台上向支持者進行「電話民調回答教學」時說，「請問今年大約幾歲？年齡只有自己知道而已」，並強調這次民調重視年輕人意見，因此20至30歲都有加分、有加權，要大家回答「今年28歲」。遭到外界批評，質疑是否公然作弊、做假民調的嫌疑？

林岱樺1日在岡山舉辦造勢活動，現場湧入3萬人。（圖／翻攝林岱樺臉書）

對此，林岱樺今天（2日）受訪時表示，主持人是在舉例說明，並未違反規定。自己不會明知故犯，重點是讓民眾知道民調的遊戲規則。

林岱樺造勢晚會呼籲支持者接電話時要回答年齡約28歲，引發爭議。（圖／中天新聞）

民進黨高雄市黨部今天發布聲明，重申民進黨高雄市長初選各候選人應尊重初選制度，務必遵守民調作業相關規則與程序，讓民調公平進行。同時，也呼籲所有參選者共同維護黨的團結與制度公信力，切勿以任何形式干擾民調作業。遵守規則、尊重程序，展現民主成熟作風。

