林岱樺造勢湧人潮 媒體人跌破眼鏡預言1狀況：恐報復性投票

有意參選高雄市長的民進黨立委林岱樺，1日晚間在高雄岡山辦造勢晚會，她上台時痛哭說，因為她的民調衝到第1名，所以過去這段時間被人攻擊抹黑，被檢調用助理費追殺，甚至檢調扭曲過往的證人口白，以為死無對證，編造死人的筆錄，硬要凹她貪污，實在是非常惡質。媒體人謝寒冰認為，民進黨未來若要去處置林岱樺，會變得非常棘手。若是司法做得太粗暴，到最後可能這些支持者是不管推誰出來，只要不是林岱樺，都不支持，甚至可能報復性投票到民進黨對手那邊去。

謝寒冰今(2日)在政論節目《新聞大白話》中表示，林岱樺這一場造勢，跌破很多人的眼鏡，因為她官司纏身，很明顯總統賴清德很不喜歡她，結果她一出來造勢， 有這麼多人到現場， 這對其他民進黨在地的候選人來講，都會形成非常大的壓力，顯示高雄很多鄉親真的是非常力挺林岱樺 。在林岱樺造勢之前，外交部長林佳龍突然之間拉著民進黨立委王義川、新北市議員侯冠廷他們幾個一起表態，後來這幾位又打退堂鼓，到底在搞什麼鬼？其實他們4位雖然沒有到場，但林岱樺依然推出這麼強大的聲勢。

謝寒冰認為，林岱樺這一場造勢出來之後，民進黨要去處置林岱樺，都會變得非常棘手，不能夠硬來，比較好的方式是用司法去搞她，這比較有可能。但是在這樣的狀況下，若司法做得太粗暴，到最後可能這些人是不管推誰出來，只要不是林岱樺，都不支持，甚至可能會去報復性投票到民進黨對手那邊去，所以民進黨在高雄這一局，要處理得非常謹慎。林岱樺這場造勢 一定程度達到了她原先預計要的效果，雖然是一個很悲情的狀況，但顯然高雄民眾很多人非常支持她。

謝寒冰指出，邱議瑩現在當然要裝一副很善良、很溫柔，對什麼都是和和氣氣，邱議瑩為什麼要做這個改變？這只說明一件事，高雄已經不是鐵板一塊，他們感覺得出來，也就是他們沒有辦法去爭取中間選民認同的話，初選很難出線，未來要選高雄市長也沒那麼容易。

謝寒冰覺得，這次是人人有機會，只要誰能夠爭取到中間選民，是有機會贏下高雄市長這一局，不管藍綠，再也不是誰推個西瓜就會贏。所以這次對整個民進黨來說，是一個大挑 戰，對在野黨想要在高雄扳回一城，這個任務可說非常艱巨，就要看雙方接下來如何出招。

