林岱樺造勢爆場！游盈隆評政壇大驚奇

[NOWnews今日新聞] 台灣民意基金會董事長游盈隆發文表示，昨日鄭麗文正式接任國民黨主席，致詞時完全不提中國認同、九二共識、反台獨、追求統一及刪減國防預算等重大主張，態度轉變之快；此外林岱樺岡山造勢湧入三萬人，展現驚人基層實力，堪稱近1、2年來高雄最成功的一場群眾造勢活動，為初選投下超級變數，且外交部長林佳龍日前登高一呼聲援，瞬間讓林岱樺成焦點人物，令人動容，堪稱昨日台灣政壇兩大驚奇。

游盈隆說，國民黨昨舉行全代會，新主席鄭麗文宣誓就職，並發表演說。在20分鐘的演說中，鄭麗文完全不提中國認同、九二共識、反台獨、追求統一及刪減國防預算等重大主張。

游盈隆表示，自己曾打趣地說「她背後插五面紅旗」，這些是她選舉前後及當選感言中最讓外界印象深刻的言論，不是抹紅。一言以蔽之，五面紅旗一夕之間消失無蹤，轉變之快，讓黨內外大感意外，是不是另類TACO（英語：Trump Always Chickens Out，意指川普總是臨陣退縮）？值得觀察。倒是前總統馬英九被捕捉到在會場激動落淚，究竟為何落淚？為誰落淚？是否和鄭麗文全代會就職演說絕口不提五面紅旗有關？值得推敲。

游盈隆說，第二個驚奇是民進黨立委林岱樺岡山造勢，湧入3萬支持群眾，展現驚人基層實力。這場晚會堪稱近1、2年來高雄最成功的一場群眾造勢活動。這位在許多人印象中已經奄奄一息的政治人物，強勢出擊、聲淚俱下，將所有的冤屈直接訴諸群眾，自認是黨內民調最高且最強的候選人，希望獲得鄉親的理解與支持，顯然已經為民進黨高雄市長初選投下一個超級變數。

游盈隆表示，外交部長林佳龍最近登高一呼聲援林岱樺，瞬間讓林岱樺成焦點人物，令人動容，資深媒體人夏珍形容「這是派系頭必要的情義之舉」，自己也覺得是適當的形容，的確民進黨內缺乏這種「情義之舉」的美德很久了，政治多一點人味比較好。

