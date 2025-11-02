林岱樺造勢疑教「低報年齡」！本人急澄清 民進黨高市黨部：別干擾民調作業
民進黨立委林岱樺近期投入高雄市長初選，昨（1）日於岡山地區舉辦大型造勢晚會，沒想到，造勢過程中，主持人疑教導支持者，在接到民調電話時，得自稱20至30歲，藉此獲得加權計分。對此，民進黨高雄市黨部今天發出聲明重申「務必遵守民調作業相關規則與程序，讓民調公平進行」，林岱樺稍早也澄清，「主持人是在舉例說明，並未違反規定」。
針對林岱樺一事，民進黨高雄市黨部重申，民進黨高雄市長初選各候選人應尊重初選制度，務必遵守民調作業相關規則與程序，讓民調公平進行。民進黨高雄市黨部也呼籲所有參選者共同維護黨的團結與制度公信力，切勿以任何形式干擾民調作業。遵守規則、尊重程序，展現民主成熟作風。
就在稍早，林岱樺也發自錄影片澄清，11月1日岱樺的岡山造勢場，主持人是在舉例說明，並未違反規定，「不會明知故犯，重點是讓民眾知道民調的遊戲規則.」。
