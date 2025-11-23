林岱樺造勢萬人聲援掀話題 賴瑞隆：深入基層最重要

有意角逐高雄市長的立委賴瑞隆，23日在路竹區舉辦「高雄大願景」政見發布會。（紀爰攝）

距民進黨高雄市長黨內初選還有2個月，各選將紛紛出招，林岱樺22日才在旗山區辦大型造勢，現場2萬人聲援，被視為是攻進邱議瑩旗山大本營造勢，戰火持續升溫；23日賴瑞隆舉辦「高雄大願景」政見發布會，被問及日後是否也會舉辦大型造勢？賴瑞隆回應，將持續辦區域性說明會，已辦超過百場，從百人到千人規模都有，近距離深入基層最重要。

賴瑞隆指出，自己辦造勢活動，一直都是以小規模為主，因為辦1場造勢活動要動員很多地方的單位，要從很遠的地方把大家帶來，會耗費時間心力，較為辛苦，為能深入基層，他已經辦理超過100場的說明會，比較能近距離接觸各行各業，聽取地方需求，從百人到千人的規模都有，未來他也會持續這麼做。

