林岱樺造勢轟檢調「殺人滅口」 再喊：天公伯不同意！

民進黨立委林岱樺拚高雄市長初選，第二場造勢活動，踩進邱議瑩的大本營，一上台，林岱樺就狂轟檢調，還對她下封口令，就是所謂殺人滅口，林岱樺甚至再度搬出天公伯背書，捍衛清白。

林岱樺拚高雄市長初選，22日晚間舉辦第二場造勢，驚悚詞彙連發，狂轟檢調。

立委（民）林岱樺：「看到岱樺（民調）遙遙領先跑到第一，還用起訴書，不存在的曖昧簡訊來糟蹋我，別人有派系啦啦隊加油，只有岱樺要斷手斷腳，才能繼續比賽。」

涉嫌詐領助理費案的林岱樺，為了證明清白，在登台前，先播放長達3分鐘的澄清影片，現場請來兩名律師背書還不夠，再次請出天公伯做主。

立委（民）林岱樺：「你檢調要糟蹋我，天公伯不同意，我們鄉親也不同意對不對。」

林岱樺話鋒一轉，端出政策牛肉，針對的是近期月世界垃圾山事件。

立委（民）林岱樺：「岱樺當市長，我首先要解決，廢棄物非法傾倒的問題，不只重罰更要重賞，民眾檢舉非法掩埋，市府就給最高，100萬的破案獎金。」

只是這話題似乎有點敏感，恰好她的初選競爭對手賴瑞隆、許智傑都被藍營質疑，與主謀里長有牽連，而複製三山造勢的旗山開講，並喊出2萬人到場，更是踩進邱議瑩的大本營，拔樁意味濃厚。

立委（民）邱議瑩：「祝福同志林岱樺委員，活動舉辦成功。」

不過林岱樺句句針對檢調。對此雄檢也回應，相關事實均循訴訟程序提出，邱議瑩笑著祝福，或許也知道案件發展，才是影響高雄市長誰出線最大變數。

