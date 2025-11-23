林岱樺造勢轟檢調「殺人滅口」 再喊：天公伯不同意！

涉入詐領助理費案的民進黨立委林岱樺，拚高雄市長初選。（圖／東森新聞）





涉入詐領助理費案的民進黨立委林岱樺，拚高雄市長初選，22 日在旗山舉辦第二場造勢活動，直接踩進邱議瑩的大本營。一上台，她就以強烈字眼批檢調，指控對她斷手斷腳還不夠，還要下封口令，是所謂殺人滅口，並再度搬出天公伯替她背書，強調自己清白。

立委（民）林岱樺：「斷手斷腳還不夠，高雄地檢署還要對岱樺下封口令。各位鄉親啊，這就是所謂殺人還要滅口。」

林岱樺晚間造勢時，驚悚詞彙連發，火力全開轟檢調。立委（民）林岱樺：「看到岱樺民調遙遙領先跑到第一，還用起訴書、不存在的曖昧簡訊來糟蹋我。別人有派系啦啦隊加油，只有岱樺要斷手斷腳才能繼續比賽。」

因涉詐領助理費遭起訴的她，為證清白，活動一開始就播放長達三分鐘的澄清影片，現場請來兩名律師背書仍不夠，再次請出天公伯作主。立委（民）林岱樺：「你檢調要糟蹋我，天公伯不同意，我們鄉親也不同意，對不對？」

緊接著她話鋒一轉，端出政策主張，聚焦近期引發關注的「月世界垃圾山」事件。立委（民）林岱樺：「岱樺當市長，我首先要解決廢棄物非法傾倒的問題。不只重罰、更要重賞，民眾檢舉非法掩埋，市府就給最高 100 萬的破案獎金。」

這項議題敏感，尤其她的初選對手賴瑞隆、許智傑，都被藍營質疑與主謀里長有牽連。林岱樺此行複製三山造勢模式，在旗山舉辦大型開講、喊出兩萬人到場，被視為直接插旗邱議瑩的大本營，拔樁意味濃厚。立委（民）邱議瑩：「祝福同志林岱樺委員，活動舉辦成功。」

但林岱樺造勢火力集中在檢調，對此高雄地檢署回應，相關事實均已循訴訟程序提出。而邱議瑩微笑祝福，外界解讀恐怕也明白，這起案件的發展，才是最後決定誰能代表民進黨出線參選高雄市長的最大變數。

