林岱樺首場政策說明會 前交通部長賀陳旦意外現身助講

林岱樺今舉行首場政策說明會，前交通部長賀陳旦今日也出席。（洪靖宜攝）

林岱樺今舉行首場政策說明會，前交通部長賀陳旦、漢翔企業工會理事長于正道、高雄市前捷運局長吳義隆等人出席。（洪靖宜攝）

角逐民進黨高雄市長提名的立委林岱樺，今（10）日下午於高雄軟體科學園區舉行首場政策說明會，提出3大護國產業、5大區域規畫。包含前交通部長賀陳旦也出席助講，他也提及林岱樺過去致力電動公車法規及產業推動，讓他印象深刻。

林岱樺10日舉辦首場政策說明會，提出「起造新高雄、做台灣領頭羊」市政藍圖，包含前交通部長賀陳旦、漢翔企業工會理事長于正道、高雄市前捷運局長吳義隆等人均出席。

林岱樺公布政策主軸，以「三大護國產業」科技、軍工與海洋為核心，並提出「五大區域亮點」，包含東高雄作為山城遊憩核心，串連常態化觀光路線並導入無人公車；西部沿海藉由漁港重整與冷鏈建置，發展海洋科技與漁港經濟；北高雄透過產業用地與政策引導，打造航太扣件、無人載具與低軌衛星等新興科技聚落；南高雄結合國七、港口與國際機場，建設具國際競爭力的全球運籌中心；市區以大眾運輸為導向，進行場站周遭的聯合開發與招商，推動大型商場、商辦與夜間經濟全面升級，帶動高雄都心產業二次成長。

廣告 廣告

前交通部長賀陳旦也上台為林岱樺助講，他表示：「我不是任何黨的黨員，我和林岱樺非親非故」，但他肯定林岱樺的精神，因此他非來不可。賀說，他是非常在乎公共運輸，而高雄的電動公車比例是全台最高、服務人數最多，是因為林岱樺持續協助業者貸款、突破法令限制等，讓高雄電動公車上有好的成就，讓他印象深刻。

賀陳旦也肯定五大分區及科技市政擘劃，他表示，認同南運籌策略整合國道七號，讓貨運車流不會影響市民，實現真正的交通轉型。

【看原文連結】