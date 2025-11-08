林岱樺驚天一哭！高雄市長民調「震撼巨變」網嚇喊：要把她幹掉了
民進黨立委林岱樺雖涉入助理費案，仍爭取參選高雄市長，1日舉辦造勢晚會，現場湧入3萬人，林更多次落淚，哭喊拜託天公伯，給高雄人一個公道，引發熱議。不過，據一份地下賭盤做出的「開盤參考」民調，林岱樺的支持度卻是敬陪末座，而綠委邱議瑩則是追到和同黨同志賴瑞隆對決局面，引發網友討論，有網友直言邱議瑩怎會衝那麼快，這民調感覺要把林岱樺幹掉，但更多網友認為根本低估藍委柯志恩實力。
2026高雄市長選舉開打，民進黨立委邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆、許智傑4人激烈爭取提名；國民黨則確定由立委柯志恩出戰。網路媒體《上報》7日報導，據一份地下賭盤做出的「開盤參考」民調顯示，賴瑞隆以47.7%的支持度，贏過柯志恩的33.0%，有19.3%未表態；邱議瑩以46.0%贏過柯志恩的32.8%，未表態者則有21.2%；許智傑41.2%贏過柯志恩的36.0%，22.8%未表態；林岱樺39.1%贏過柯志恩的30.3%，未表態率為30.7%。值得注意的是，賴瑞隆與邱議瑩兩人差距只有1.7個百分點。
《上報》引用民進黨內人士看法指出，若高雄市長初選最終沒有發生「重大事件」影響的話，最後應是「賴邱對決」局面。賴瑞隆背後是新潮流菊系的大軍力挺，而邱議瑩背後則有英系、蘇系跟湧言會相挺。而力挺林岱樺的正國會走向，將成為外界關注焦點。假若林岱樺最後因停權退出初選，部分人士認為因林岱樺和邱議瑩向來不合，林的票源可能往新系跑；但也有一說認為支持者不滿新系處理林岱樺，因此票源可能流向非新系參選人。由於各派系難以估算林岱樺若退選後票源流向，因此高雄市長初選目前已呈現一種難以預測的態勢。
而此民調結果也引發批踢踢網友的討論，許多網友認為「明顯刻意低估柯志恩的民調」、「這個民調有點太低估柯志恩跟KMT了」、「基本盤3成，開出來通常會有4成，其實沒差多少」、「這個民調有排藍嗎」、「笑死！這民調號稱是地下賭盤做的」、「賴清德本來就想要賴瑞隆上了」、「邱議瑩衝很快」、「要把林岱樺幹掉」。
該份開盤參考民調在11月3日到5日間進行訪問，訪問對象是針對區域內20歲以上之成年民眾，有效樣本為1069 份，在 95％的信心水準下，約正負3.0個百分點。
