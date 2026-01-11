林岱樺驚曝「有人盼我退場」！怒批司法程序：暗黑勢力介入黨內競爭

即時中心／高睿鴻報導

民進黨高雄市長初選即將開始，此次競爭可說相當激烈，4位資深立委及擬參選人賴瑞隆、邱議瑩、林岱樺、許智傑，均擁有雄厚地方實力，且民調都頗接近，勝負難料；但對林岱樺而言，參與此次選戰，恐怕格外辛苦，因為去（2025）年6月，她遭指控涉貪逾千萬助理費，檢方隨後也決定起訴。面對排山倒海的質疑，林岱樺不斷堅稱自己清清白白、更質疑司法遭到介入；昨（10）天她再次質問，「是不是有人想用司法鎖住岱樺？」。

接受媒體《ETtoday新聞雲》採訪時，林岱樺直言說，過去這段時間，社會看到的情況是，司法單位在非常罕見的時機點、以非常罕見的程序查辦她。林岱樺強調，自己也尊重司法尊重查案，但卻清楚知道，「這場初選有人希望我退場、有人希望我被貼標籤」。不過她強硬地表示，自己不是那種會被嚇跑的人，只是自己仍想質問，在初選的關鍵時刻大動作搜索，是否意味著「有人想用司法鎖住岱樺？」，這部分社會自有公評。

林岱樺更向《ETtoday新聞雲》宣稱，「有黑暗勢力企圖用公權力，介入黨內競爭， 對岱樺做出最嚴厲的警告」；但她說，自己是「打不倒的高雄女兒」，並表示自身的清白，就是對市民最基本的承諾。林岱樺續指，很多人一直拿司法案件做文章，但她要告訴大家，對於自己的清白，她有100%信心。「雖然我面臨這場司法長征，但始終挺直腰桿，因為我沒拿過任何1毛錢、流入私人口袋！」，林岱樺說。

她接著更表示，自己還要說一句最重的話：「我重視制度也尊重法令，但大家有沒有想過？如果我最後被證明是清白的，對市民來說，是不是就因為這些莫名的攻擊，可能讓高雄失去一個真正想做事、有能力大改革的市長？這樣的損失又要怎麼彌補呢？」。

林岱樺續稱，法律之所以堅持無罪推定，原則就是為了守護公益。「所以我呼籲，不要抹殺岱樺25年來為民服務的熱枕，請讓事實和證據說話」，她說，如果自己最後能證明清白，高雄卻因一場抹黑、一次時機奇怪的攻擊，失去一個真正想改革的人，誰能負責這樣的損失？她向《ETtoday新聞雲》強調，請高雄市民在初選投票時，謹慎思考此問題，同時也相信司法，將能成為自己從政後「一路清白」的最佳背書。

