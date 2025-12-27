林岱樺鳳山大造勢！替天上的爸爸喊冤「我們同樣受委屈」

有意角逐高雄市長初選的民進黨立委林岱樺（前排右二），27日下午3時30分在高雄鳳山區舉辦大造勢。（洪靖宜攝）

有意角逐高雄市長初選的民進黨立委林岱樺，27日下午在鳳山舉辦大造勢，現場近10萬人相挺，林岱樺說，她爸爸就是大家懷念的鳳山市長林三郎，但爸爸被壞人陷害，冤枉坐黑牢，一直到過世的那天，都沒辦法得到清白。而身陷助理費爭議的她，苦喊父女2人都受到委屈，甚至諷刺「為民服務，就要家破人亡嗎？」

林岱樺談到行政25年來，最愛高雄，但也談到她的父親，前鳳山市長林三郎，她說，爸爸在世的時候，再三叮寧，當政治人物，若沒辦法解決人民的問題，就是對不起人民。

林岱樺指出，爸爸擔任市長以來，為解決鳳山垃圾問題很辛苦，結果垃圾問題解決，鳳山乾淨了，爸爸卻被壞人陷害，冤枉坐黑牢，一直到過世的那天，都沒辦法得到清白，她向天上的爸爸苦喊，「難道我們父女兩代，都要受到同樣的冤枉，同樣的委屈？為人民服務，就要家破人亡嗎？」，並相信天公伯會給認真打拚的人交代。

