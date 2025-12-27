林岱樺鳳山造勢引用高虹安案判決 自信最終無罪

（中央社記者林巧璉高雄27日電）爭取黨內提名參選高雄市長的民主進步黨籍立法委員林岱樺今天在高雄鳳山區辦造勢大會時表示，根據新竹市長高虹安案最新判決，相信她最終會獲判無罪、證明清白。

高虹安涉立委任內詐領助理費，一審依貪污罪判刑7年4月，經上訴，二審台灣高等法院16日宣判，依使公務員登載不實偽造文書罪判刑6月，得易科罰金，仍可上訴。

民進黨高雄市長初選包括林岱樺、民進黨籍立委邱議瑩、許智傑與賴瑞隆競逐。林岱樺在造勢大會表示，政治生涯從鳳山起步，過程中有起有落，始終為鄉親打拚；4名參選人「同黨不同命」，別人有啦啦隊，她卻被檢調糟蹋，「1年多來從民調領先到現在打平。」

涉助理費案的林岱樺說，經近1年檢調封殺，她變成最透明、清白與最禁得起考驗的參選人；「最新的判決更加證明我無罪堅持是對的」，隨後林岱樺帶領台下支持者大喊「林岱樺無罪」。

林岱樺會後接受媒體聯訪時表示，她指的最新判決是高虹安案判決，法院已定調，這部分就交給司法攻防，有自信一定無罪。

林岱樺也在台上提及已故父親、前高雄縣鳳山市長林三郎說，林三郎任內為解決垃圾問題拚命，後來問題解決了，林三郎卻被陷害坐黑牢，直到過世都無法獲清白。

她略帶哽咽地說，這一年常在深夜時問天上父親「難道我們兩代都要受一樣的委屈、冤枉嗎？」相信天公伯一定會給她、給認真打拚的人一個交代，懇請鄉親給她最強力支持。

此外，邱議瑩、賴瑞隆與許智傑都有車隊掃街，爭取更多曝光與支持。民進黨高雄市長提名作業，預定2026年1月12日到17日初選民意調查。（編輯：李明宗）1141227