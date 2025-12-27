林岱樺鳳山造勢高喊「我一定無罪」 援引高虹安判決拚高雄市長

林岱樺今（27日）在高雄鳳山區舉辦造勢大會，援引高虹安判決表示自己一定會獲判無罪。

爭取民進黨提名參選高雄市長的立法委員林岱樺，今（27日）在高雄鳳山區舉辦造勢大會時表示，根據新竹市長高虹安助理費案的最新判決結果，她對自身官司充滿信心，「相信最終一定會獲判無罪，證明我的清白」。

新竹市長高虹安遭控在立委任內詐領助理費，一審依貪污罪判刑7年4月，二審台灣高等法院16日改判為使公務員登載不實罪，判刑6月、得易科罰金，案件仍可上訴。

民進黨高雄市長初選競逐激烈，參選人包括林岱樺、邱議瑩、許智傑與賴瑞隆。林岱樺今（27日）在高雄鳳山區舉辦造勢大會，向支持者喊話：「最新的判決更加證明我無罪堅持是對的。」並帶領現場支持者高喊「林岱樺無罪」。

林岱樺表示，自己的政治生涯從鳳山起步，歷經高低起伏，「4名參選人同黨不同命，別人有啦啦隊，我卻被檢調糟蹋」，坦言過去一年多來，民調從領先到打成平手，讓她承受極大壓力。針對助理費案，林岱樺強調經過近一年檢調調查，她反而成為「最透明、最清白、也最禁得起考驗的參選人」。會後受訪時，她進一步說明，自己所指的最新判決即為高虹安案，重申「司法已經定調，接下來就交給司法攻防，我有信心一定無罪」。

林岱樺也在台上提及已故父親、前鳳山市長林三郎，回憶父親任內為解決垃圾問題全力以赴，卻遭陷害入獄，直到過世仍未洗刷冤屈，語帶哽咽表示，「這一年常常在深夜問天上的爸爸，難道我們兩代都要承受一樣的委屈與冤枉嗎？」但她仍相信「天公伯一定會給認真打拚的人一個交代」。而邱議瑩、賴瑞隆與許智傑近期則持續以車隊掃街方式爭取曝光與支持，民進黨高雄市長提名作業預計於明年1月12日至17日進行初選民意調查。





