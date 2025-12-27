林岱樺鳳山造勢8萬人相挺！沒大咖站台她苦喊「同黨不同命」

有意角逐高雄市長初選的民進黨立委林岱樺（前排中），27日下午3時30分在高雄鳳山舉辦造勢，現場8萬人相挺。（洪靖宜攝）

有意角逐高雄市長初選的民進黨立委林岱樺，27日下午3時30分在高雄鳳山舉辦造勢，現場8萬人相挺，周邊交通擠得水洩不通，鳳山造勢是林岱樺「三山造勢」最終場，也是她土生土長、政治起步的地方，她上台後委屈訴苦，「別人有啦啦隊，有派系大咖站台，唯獨岱樺要受到檢調的糟蹋！」，她再度強調自己面對打擊最勇敢，面對檢驗也最清白。

林岱樺說，25年前，她從鳳山起步，一步一步走出開闊的政治路，這條路有起有落，有勝利有歡喜，有跌倒有站起，無論遇到多大的困難，鳳山的父老兄姐，都會把她的手牽起來，給她最大支持與溫暖。她將為鄉親打拚到生命的最後一天，最後一刻。

由於同黨競爭對手邱議瑩、許智傑才接連在鳳山辦完大型造勢，林岱樺表示，民進黨4位競爭對手都選在鳳山辦演講，只要是公平的競爭、君子之爭，她都祝福每位同志，也希望大家團結一心，爭取高雄的成功與光榮，

林岱樺話鋒一轉，「但是同黨不同命，有人出世就好命，我是用命在打拚，市長初選就像是馬拉松比賽，原本要比較的是政見、人格、高雄的未來，但這場馬拉松比賽，別人可以有啦啦隊，有派系大咖站台，唯獨岱樺要受到檢調的糟蹋」，她說，這一年下來，民調從領先到打平，連鳳山的阿姨看到她都說真不忍心，怎麼變得這麼瘦？

林岱樺說，面對打擊她最勇敢，面對檢驗她最清白，「經過檢調將近一年的封殺，岱樺變成最透明、最清白、最可以檢驗的市長候選人。最新的判決，更加證明林岱樺無罪的堅持是對的。」

