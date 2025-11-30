林岱樺「女力後援會」成立

民進黨高雄市長初選參選人、立法委員林岱樺昨（卅）日在高雄舉辦女力造勢活動，號召千名以上女性創業家、職業婦女、持家顧家的姊妹女性支持者前往參與，現場也正式成立「女力後援會」，展現女性支持林岱樺的團結氣勢。（見圖）

林岱樺表示，這場女力座談會，是她系列活動中非常重要、別具意義的一場；高雄每一位女性都像玫瑰一樣溫柔卻堅不可摧，而她願以「高雄的長女」的身分，承擔照顧城市與姊妹們的責任。她十分感謝姊妹伴的支持，將提出未來高雄女性的「三大守護圈」，從司法人權、創業與就業支持，到安全城市建構三個面向，全方位照顧高雄女性，讓每一位姊妹在城市中都能被看見、被支持、被保障。

廣告 廣告

林岱樺分享自己從長女撐家、靠一百封履歷找到第一份工作，到在最後十五分鐘決定參選立委、最終逆轉勝的心路歷程；她坦言，近期遭遇的抹黑是女性政治場域中最殘酷的攻擊之一，「如果我倒下，未來更多姊妹都會在同樣的性別羞辱中被打垮」，因此她選擇站起來、活下來，不只是為自己，更是為每一位女性捍衛公平與尊嚴。

林岱樺強調，未來若擔任市長，她要打造一座真正理解女性需要的城市。她承諾會從制度上保障女性的人身與司法人權，為遭受網路霸凌與性別攻擊的婦女建立完整救援機制；也會以市府力量協助女性創業、再就業，提升經濟自主；並進一步擴大全市托育與親子空間，讓媽媽們在工作、生活與育兒之間能安心前行。

林岱樺說，我懂痛，所以更願意成為姊妹們的依靠，我不是最好命的人，但我會是最打拚、最願意承擔的市長。她呼籲所有姊妹共同打造一座溫暖、公平、充滿希望的高雄，「高雄姐妹伴，咱永遠站作伙」。

當日活動現場湧入破千名女性支持者從高雄各區前來，展現基層強勁的女力動能，林岱樺也將在千名姊妹的見證下正式成立女力後援會，象徵高雄女性集結出聲，宣示要以堅定溫柔力量迎接改革的高雄。