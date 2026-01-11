林岱樺「戰鬥平頭」造型震撼亮相：昨日種種譬如昨日死

角逐民進黨高雄市長初選的立委林岱樺今（11）日下午在鳳山車掃，以全新超短髮「類平頭」造型震撼亮相。（林岱樺團隊提供）

角逐民進黨高雄市長初選的立委林岱樺今（11）日上午她強硬回擊曖昧簡訊、詐領助理費、脫黨參選等3大爭議後，下午從鳳山龍成宮出發，展開大車掃，在政治起步地全力衝刺初選民調，下午以全新超短髮「類平頭」造型震撼亮相，一改先前經典短髮形象；她直說，「昨日種種譬如昨日死，今日種種譬如今日生」，企圖以「變髮」展現勝選決心。

林岱樺今針對曖昧簡訊疑雲，她痛批，所有影射內容都是假訊息，質問「手機還在檢調手上，截圖到底從哪裡來？」直批這是「羞辱式人格毀滅」、「最低層次、不入流的攻擊」。對於詐領助理費案，她強調「沒拿過一毛錢入自己口袋」，對清白百分之百有信心。她也重申只要制度公平正當就不會脫黨，「制度沒有被玩壞，團結就是唯一的路」。

今天下午林岱樺展開鳳山車掃，以全新「戰鬥平頭」造型現身，引發外界關注。她直說，「我現在是『昨日種種譬如昨日死，今日種種譬如今日生』，為了高雄，林岱樺要更強。」被問及變髮起心動念，她強調，這是對高雄這塊土地的熱愛與決心，「會以這個造型呈現，是為了高雄，我要更強，要讓高雄更強，就由我們高雄的女兒來承擔」。

林岱樺下午車隊掃街回到鳳山，沿途向鄉親致意、傾聽民意。車隊行經市場口、主要幹道與學區周邊，不少民眾一邊揮手、一邊拿起手機拍照錄影，路邊「加油」聲此起彼落，也有人比讚示意、點頭喊話要她「加緊拚」。林岱樺在車上頻頻回禮致意，並向支持者喊話「我回到鳳山，不是來寒暄，是來解題」。

林岱樺表示，鳳山是她政治生涯的起點、也是「起家厝」，父親曾任鳳山市長；她一路走在市場、巷弄、學校門口與醫院外，不在紅毯上，而在最需要被看見的地方。

她也提到，上月27日她在捷運鳳山西站旁舉辦鳳山壓軸造勢，現場湧入大批支持者，展現「三山造勢」最終場的氣勢；今天再以車掃回到同一塊土地，是把那股氣勢轉成更具體的市政答案。

