林岱樺「戰鬥平頭」震撼亮相 媒體人分析背後動機

角逐民進黨高雄市長初選的立委林岱樺，11日下午前往鳳山區進行車隊掃街拜票，以極短的「類平頭」全新造型現身，引發各界高度關注。林岱樺受訪時強調，這是展現對高雄這塊土地的熱愛與決心，期許自己為了城市發展必須變得更強，並由「高雄的女兒」來承擔責任。

林岱樺以「戰鬥平頭」亮相。（圖／林岱樺辦公室提供）

林岱樺以「戰鬥平頭」亮相後表示，現在的心境是「昨日種種譬如昨日死，今日種種譬如今日生」。對於改變造型的起心動念，她說明是為了展現讓高雄更強的意志。面對外界關注，她重申這份決心源自對土地的熱愛，希望以新面貌示人，全力投入選戰。

廣告 廣告

林岱樺以「戰鬥平頭」亮相。（圖／林岱樺辦公室提供）

針對近期流傳的曖昧簡訊疑雲，林岱樺嚴正駁斥，痛批相關影射內容均為假訊息。她質疑自己的手機目前仍由檢調單位扣押，截圖來源不明，並砲轟這是「最低層次、不入流的攻擊」以及「羞辱式人格毀滅」。關於詐領助理費一案，她強調從未將公款放入私人口袋，對自身清白擁有百分之百的信心。

對此，資深媒體人樊啓明在臉書發文，貼出林岱樺剪髮前後的對比照片，並引用林岱樺所說的「昨日死今日生」一語。針對網友留言詢問剪髮目的及美感，樊啓明回覆指出，本週即將進行初選民調，此舉意在加強曝光度，並試圖搶攻游離選票。

延伸閱讀

邱議瑩翻車！被抓包用大疆相機 網酸：第五縱隊滲透高雄

民進黨高雄、台南初選激戰 王鴻薇：殺越兇國民黨勝算越大

民進黨高雄市長初選 柯志恩：接到民調電話唯一支持我