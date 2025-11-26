林岱樺、林宜瑾案還要等！民進黨廉政會決議：助理費案一審判決再處分

民進黨廉政會主委邱駿彥受訪。楊亞璇攝



民進黨廉政會今（11/26）晚開會，主委邱駿彥會後受訪表示，詐領助理費，其實這個就是所有的議員的共業，今天做成決議，在法院判決有罪之前，就不先處分，包括角逐高雄市長林岱樺、綠委林宜瑾、前綠委陳歐珀都是，另為防止當事人請假拖延，決議2次通知不到，程序就終結。

廉政會今討論林宜瑾案，邱駿彥說，本來要請林宜瑾過來，但是她今天又請假，今天就針對這些案子，有做一個決議，因為要處分之前，一定要遵守程序的正義，就是要請當事人來到會說明對當事人有利的事項，但是現在那些當事人都用請假的方式拖延，一次、兩次、三次，所以今天決議，當有需要請他們到會說明，頂多通知兩次，第二次的時候，通知當事人來，那如果對方不能來的話，就告訴他用書面的，如果都不理睬的話，程序就終結，等到一審判決有罪，馬上就處分，就不再去走這些程序，否則案子一拖再拖。

他說，「兩次通知他不來，那個程序的那個義務就就終止了，就結束了。如果是判決一有罪，馬上就處分。」因為過去也曾經，很早以前有當事人講說：「你都沒有讓我有說話的機會。」後來廉政條例裡面就有明文規定，要讓當事人有說明的機會，就是程序正義總是要做的，但是也不能這樣一拖再拖，所以今天就做成決議，「就是頂多通知你2次啦，2次你都不反應、不回應的話，那我們程序就走完了。」

至於林宜瑾請假幾次？邱駿彥表示，第一次通知是告訴林宜瑾立案了，第二次就請她今天過來，她今天中午的時候才講說沒有辦法過來，她有寫一份說明，但是廉政會認為那個說明並不是案情的說明，林宜瑾只是說她身體不舒服，沒辦法來啊，這算是第一次，下週再通知她一次，要求她12月份的例會要過來，「如果再不過來，那我們就不再通知她了」。

邱也補充，12月份的例會，因為12月24日禮拜三聖誕夜、12月31日禮拜三也不太適合，所以12月份例會改在1月7日。

邱駿彥並表示，另一項決議的事項就是，詐領助理費的案子，有做一個整理，就是過去所有詐領助理費都是等到一審判決有罪才會處分，除非就像鄭文燦啊、蘇震清案子是非常的大、眾所矚目，因為一個是行政院副院長下來，因為因為詐領助理費，其實這個就是所有的議員的共業，過去以來也沒有很適當的法規範，所以很多現在一個一個都爆開來，在法院判決有罪之前，就不先處分，林岱樺、林宜瑾、陳歐珀都是。

至於是否高雄市長民調之前，廉政會就處理不到了？邱駿彥說，除非法院這一個月內就判決下來，但是法院就是誰都沒有辦法控制的，到目前為止，只開了一次準備庭，「但是也許法官剛好手上都沒有其他案子，劈哩啪啦的」，也不一定。

針對陳歐珀案，邱駿彥說，陳歐珀選舉的時候去用人家的車子，已經處分過了，但是後來沒想到他在第二次再爆開來，有《商港法》的關說，還有詐領助理費，所以陳歐珀的案子，今天決議就是要請陳歐珀過來說明，下週就發函，不過因為陳歐珀才剛被放出來，所以預計請陳2月的時候過來，因為若是12月會沒有時間準備。

