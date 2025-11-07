林岱樺一聲天公伯 牽動民進黨內縣市長初選派系詭譎情勢

民進黨正國會掌門人、外交部長林佳龍日前發文力挺綠委林岱樺參選高雄市長，引發黨內風暴，綠營內有人解讀林佳龍黨內地位岌岌可危，藉此向賴清德總統叫板，民進黨大老沈富雄則說林已經不是「阿哥」了；但正國會明知綠營絕對不會提名林岱樺卻逆黨意，而堅持要選的林岱樺一聲「天公伯」吸引3萬支持者到場，身為新潮流派系的黨主席賴清德如何擺平派系？如何安撫民進黨選民？在大罷免大失敗已然跛腳的賴清德，能否繼續剛愎自用，就成為外界關注的焦點。

廣告 廣告

林佳龍帶頭挺林岱樺，同派系的王義川及新北市議員卓冠廷也一度跟進，但後來全部都沒出現在林岱樺造勢大會上；卓冠廷是被黨秘書長徐國勇告誡「黨職人員不得涉入初選」，卓道歉並缺席造勢活動。即使外界解讀徐國勇的出手當然是代表賴清德，但林佳龍事後仍不改初衷，表示「政治不能離開人性」，他是給面臨批評和惡意抹黑壓力、處境的同志們加油。」

至於王義川一開始表態挺林岱樺，後來竟說有人告訴他「阿川，你是公共財，很多事情已經不是你個人可以決定的」，他聽了好沉重，想到競選時路上、街邊支持他的每一張臉孔，「我王義川怎麼可能是一個挺貪汙的人」；林岱樺官司未定讞，民進黨廉政會3度開會也沒有決議停權，結果王義川缺席林岱樺造勢大會就算了，還趁機踩林佳龍和林岱樺一腳，讓人忍不住想叫王義川照照鏡子，他那副跳樑小丑的尊容，到底哪來臉皮說自己是公共財？

台灣民意基金會董事長游盈隆認為林岱樺過去一段時間幾乎消失在公眾眼前，一場岡山造勢活動完全豁出去，驚天一哭喊出「天公伯啊」，把8個月委屈、苦楚全部訴諸群眾，並指控高雄地檢署聲請「全面禁言」等同封口令，連北檢都沒有這樣對付柯文哲，游盈隆認為林岱樺此舉非常聰明，因為林在選區扎根25年，民意基礎深厚，訴諸群眾是最有效直接的方式。

資深媒體人謝寒冰則指出，若民進黨以廉政會為由將林岱樺除權，恐引爆支持者反彈，但民進黨也「不可能」提名林岱樺參選，而林岱樺本人也絲毫沒有退讓跡象，對賴清德而言，不管是高雄的林岱樺，或爭取台南出線的立委陳亭妃，都挾著民調第一的基礎，如何擺平派系加上不顧個人的喜惡，無疑都是一大政治考驗。

廣告 廣告

而民眾黨主席黃國昌也替林岱樺抱不平，質疑民進黨利用黨檢媒手法，刻意抹黃林岱樺，對一個單身女性抹來說情何以堪；同時檢察官在起訴後，當事人在沒有違反偵查不公開的情況下，雄檢竟然還急著向法院聲請下封口令。黃國昌認為賴政府之下的黨檢媒，若不是新潮流喜歡的人，就透過各式各樣的方式追殺。

而黃國昌的相關言論，馬上被民進黨其他派系炒作風向，表示林岱樺若未獲綠營提名，將由綠轉白，林岱樺回嗆「這種言論倒不用了，已經過度了，想像太多了」。對林岱樺來說，3萬支持者的岡山並不是大本營，若照此情勢鳳山造勢可能會超過5萬人的場面，對民進黨來說，不管是邱議瑩、賴瑞隆、許智傑是否能有同樣的支持者到場？若無法超越林岱樺，那麼賴清德作為黨主席，和最後被提名出線者，難道不覺得尷尬嗎？

更多品觀點報導

95%稀土靠中國進口 牛煦庭：無人機產業危在旦夕

爆乳特助15萬交保 查無金流的柯文哲羈押一年 台灣真是詐騙天堂？

