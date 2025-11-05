林岱樺「致勝關鍵」曝光！他：其他人比不上

▲民進黨立委林岱樺1日晚間於岡山舉辦造勢晚會，吸引逾3萬名支持者到場展現高人氣。(圖／記者呂炯昌攝)

[NOWnews今日新聞] 民進黨立委、高雄市長參選人林岱樺1日晚間於岡山舉辦造勢晚會，吸引逾3萬名支持者到場展現高人氣，但也引發外界質疑林因涉助理費案參選是否適當。台灣民意基金會董事長游盈隆今（5）日接受主持人黃光芹政論直播節目《中午來開匯》專訪表示，民進黨廉政會並未對林進行處分，僅代表「黨知道了」，且目前看來，其他候選人可能沒辦法跟林岱樺比造勢能力。

談及林岱樺日前於岡山舉辦超過3萬名民眾湧入造勢晚會，游盈隆表示，民進黨內的廉政會也沒有處分林岱樺，也沒有下結論，基本意思就是「黨知道了」，所以林沒有被黨祭出黨紀，那她當然可以繼續選舉、打初選。

游盈隆認為，岡山還不是林岱樺的大本營，鳳山才是，從她父親時代就一直延續下來，鳳山至少還能搞出超過5萬人的場面。她也斷言，若林最後順利被提名，民進黨一定全力力挺，「不然可能挺藍營對手柯志恩嗎？沒有意義，也是不可能的事」。

針對林岱樺是否可能刻意尋求藍白支持的可能性，游盈隆說，林岱樺怎麼可能刻意去爭取藍白支持，藍白選民策略性地去支持，但這也不是林可以影響到的範圍，何況若藍白真的刻意挺林，可能有隱含要讓民進黨難看的意思。

「目前看來其他候選人可能沒辦法跟林岱樺比造勢能力。」游盈隆強調，林的號召力、感染力，恐怕是其他候選人都比不上的，「我覺得不會那麼刻意、也刻意不起來」，就看最後怎麼比民調，八仙過海、各顯神通。他也說，其他候選人與林相比「少了悲情」，不是每個人都跟林一樣是孟姜女，也許還會哭到當選也不一定。

游盈隆也提到，另一個問題是，林岱樺犯了疑似詐領助理費，社會是不是真的那麼深痛惡覺，恐怕還有待調查、觀察。他認為，詐領助理費不是天大地大的罪大惡極的罪名，反而變成讓她在選舉過程，可以一直提的、訴諸社會，否認貪污等重要題材。

