林岱樺「超短髮」造型曝光！ 列3大點反擊：我想一次說清楚

林岱樺今換了「超短髮」造型掃街，她也po文列出3大點反擊爭議事件，強調自己想一次說清楚。（翻攝自林岱樺臉書）

有意角逐2026高雄市長大位的民進黨立委林岱樺，她涉嫌詐領助理費遭起訴，還被爆出手機內有與通法寺住持釋煌智關係超乎一般交情對話。林岱樺今（11）日換了「超短髮」造型掃街，她也po文列出3大點反擊爭議事件，強調自己想一次說清楚。

林岱樺今天突然頂著全新「超短髮」現身，面對記者詢問為何換了新髮型，她強調為了高雄自己要更強，這是她展現決心的表現，以及對高雄這塊土地的熱愛，她更對高雄未來成為國際城市的潛力深具信心。

林岱樺今天也在臉書po出3大點反擊爭議事件，她強調自己想把三件事一次說清楚、講明白。首先，關於「曖昧簡訊」所有影射內容，「都是在檢調扣押我的手機後才出現。」目前律師已完成閱卷，「卷宗中從未出現外界所稱的對話截圖。」而手機仍在檢調手上，這些截圖到底從哪裡來？誰有能力在這個時間點操作？「我不會接受對單身女性政治人物的羞辱式人格毀滅，這是最低層次、不入流的攻擊。」

林岱樺第二點提到「助理費司法案」，指去年2月的大規模搜索、初選期間突如其來的司法行動，確實讓社會質疑是否有人企圖用司法框住她。「但我問心無愧，對清白百分之百有信心，因為我沒有拿過一毛錢進自己口袋。」；最後則是關於「脫黨參選」，她重申在政見會已說得很清楚，「我參與初選，是因為認同制度、尊重制度。只要制度公平正當，就沒有脫黨的選項。我也再說一次：我不會退場，也不會退黨。」

最後林岱樺強調，自己沒有派系靠山，唯一的靠山是高雄市民。「我的去留不是誰說了算，而是民意說了算。制度沒有被玩壞，團結就是唯一的路。」不管結果如何，「我真愛高雄，也會扛起責任，繼續站在第一線，讓市民看見我經得起檢驗、也扛得起市長重擔。」

