林岱樺「類平頭」造型震撼亮相 樊啓明揭可能動機

角逐民進黨高雄市長初選的立委林岱樺，今（11）日以全新超短髮「類平頭」造型震撼亮相，一改先前經典短髮形象。對此，資深媒體人樊啓明研判，林岱樺以「類平頭」亮相，是因民進黨高雄市長初選即將舉行，她要加強曝光度，搶些游離票。

林岱樺今天下午展開鳳山車掃，以全新「戰鬥平頭」造型現身，引發外界關注，她表示，自己現在是「昨日種種譬如昨日死，今日種種譬如今日生」，為了高雄要更強。而當被問及變髮起心動念，她強調，這是對高雄這塊土地的熱愛與決心，「會以這個造型呈現，是為了高雄，我要更強，要讓高雄更強，就由我們高雄的女兒來承擔」。

另外，林岱樺也針對曖昧簡訊疑雲回應，痛批所有影射內容都是假訊息，她除反問，自己的手機還在檢調手上，截圖到底從哪裡來？也砲轟，這是「羞辱式人格毀滅」、「最低層次、不入流的攻擊」。對於詐領助理費案，林岱樺也強調，沒拿過一毛錢入自己口袋，對清白百分之百有信心。

樊啓明今天在臉書發文，轉發林岱樺超短髮型的照片與前後比對圖，並且寫道，「昨日種種譬如昨日死，今日種種譬如今日生」。有網友留言詢問，林岱樺剪這樣的髮型真的好看嗎？目的何在？高雄看來她最沒希望，「可憐可憐，被司法迫害與黨內圍剿」，樊啓明則回覆該網友，「本星期初選民調，加強曝光度，搶些游離票」。

