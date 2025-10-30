林岱樺：11/1親上火線公開說明 盼社會停止撕裂、讓真相還我清白

▲面對網暴與指控，林岱樺堅定喊話：「萬千磨難終將還我清白」。

林岱樺回應司法風波：願接受考驗 盼社會勿再撕裂

【記者 王苡蘋／高雄報導】針對近期外界關注的司法爭議，立法委員林岱樺今（30）日發表聲明表示，面對各界質疑與輿論壓力，她願意接受一切考驗，但同時呼籲外界「不要傷害岱樺的朋友們」，強調「台灣的力量禁不起一再的切割」。

林岱樺指出，有關外界關心的起訴案情，她將於11月1日的公開活動中，親自向市民說明整起事件，並公開回應檢調指控。她表示，願將自己交由「高雄市民公開審判」，以行動證明清白。

「我可以承受網路暴力的攻擊，是因為我禁得起考驗，萬千磨難終將還我清白。」林岱樺語氣堅定地說，自己對最終結果充滿信心，並相信「最後的事實，會讓那些誤會她的人羞愧地放下原本要丟出的石頭」。

林岱樺最後強調，民主社會需要理性討論而非對立撕裂，她以「台灣民主加油」作結，呼籲社會大眾共同守護民主與公平正義的價值。林岱樺立委回應影片：https://youtube.com/shorts/Rbt7kCKonGA?si=4Rf_p9vViH6nCF6E（圖、影片／林岱樺立委辦公室提供）