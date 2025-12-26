林岱樺27日鳳山造勢 邀請市民朋友力挺

記者吳文欽／高雄報導

民進黨立委林岱樺將於廿七日下午三點，在捷運鳳山西站（議會路、自由路口）舉辦她最重要的一場大型活動，她邀請市民朋友一同站出來，挺岱樺！

林岱樺說，她是高雄的女兒，也是真正鳳山的女兒。廿五年前，她的政治路從鳳山起步；廿七日週六，她將在鳳山與市民朋友相聚，舉辦她最重要的一場大型活動，凝聚力量、團結勝選、爭取高雄的光榮。

林岱樺指出，以人為本、市民最大。廿五年來，都是在地鄉親父老的鼓勵與支持，一步一步牽教她從立委走到今天的市長候選人；如今更以大改革、護國市長為念，與高雄走向好生活的明天。

林岱樺表示，市民朋友從岡山、旗山一路給予支持，她只有感謝再感謝。此刻，也誠摯邀請您，大鳳山一同站出來，挺岱樺！