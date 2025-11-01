林岱樺PO岡山造勢驚人空拍照 她喊「局勢正在翻轉中」

有意參選高雄市長的民進黨立委林岱樺，1日晚間在高雄岡山辦造勢晚會，她上台時痛哭說，因為她的民調衝到第1名，所以過去這段時間被人攻擊抹黑，被檢調用助理費追殺，甚至檢調扭曲過往的證人口白，以為死無對證，編造死人的筆錄，硬要凹她貪汙，實在是非常惡質。林岱樺晚間在臉書PO出她在岡山造勢的空拍照喊，以「在地相挺」的基層實力，拚出3萬人爆場的驚人氣勢；她並強調「局勢正在翻轉中，我們一定會勝利」。

林岱樺1日在臉書粉專貼文表示，今天我們開創了高雄奇蹟。她和鄉親打破了派系包辦、派系壟斷的局面，史無前例以「在地相挺」的基層實力，拚出3萬人爆場的驚人氣勢。

林岱樺接著表示，這是民進黨市長初選以來的最大場面，局勢正在翻轉中，我們一定會勝利。高雄奇蹟，代表高雄人的志氣、代表高雄人的骨氣，代表高雄人要爭氣。

網友紛紛表示，「為什麼不告鏡周刊？說妳叫師父老公~~~」、「所有的風雨橫逆都是我們的養分，加油逆風前進堅持下去堅持到底」、「不曉得為什麼看到了會掉眼淚」、「林岱樺對決柯志恩，比較有看頭」、「學姐~加油」、「真的蠻多人的餒」、「可惜憨川沒來」、「創造了奇蹟但也同時正迎來危機，同黨的多隻黑手已經拿好刀槍了」、「加油，黨內派系打壓你，我們越覺得妳是對的」。

