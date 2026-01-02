林岳龍涉共諜案差點進北市府？ 蔣萬安駁斥：完全沒有這件事

媒體報導，涉共諜案人員差點就進台北市政府，蔣萬安嚴正駁斥，強調完全沒有這件事。（圖：台北市政府官網）

媒體報導，台北市長蔣萬安核心幕僚曾試圖安排涉共諜案的林岳龍進北市府衛生局擔任機要，但遭到時任衛生局長陳彥元否決。對此，蔣萬安今天（2日）駁斥，完全沒有這件事情，發言團隊已經對外清楚說明。

林岳龍過去曾分別擔任國民黨立委王鴻薇、許宇甄、林倩綺等人的助理，去年他涉入共諜案，檢調偵訊後以涉犯《國家安全法》，諭令10萬元交保，並限制出境出海，昨天傳出北市府顧問顏邦峻，曾要把林岳龍安排到衛生局擔任機要，但遭到時任衛生局長陳彥元否決。

蔣萬安今天出席中山區115年度市長與里長有約活動，接受媒體聯訪時，被問到有傳聞說有涉共諜案人員要被引薦進衛生局？他強調，完全沒有這件事情，發言團隊已經對外清楚說明跟駁斥。

北市府副發言人蔡畹鎣表示，市府沒有這樣的人事安排，相關說法跟事實完全不符。真的要講到共諜，民進黨執政下，總統府、國安會、外交部、民進黨中央，都養共諜養到被起訴，總統要不要出來說明一下？

至於賴清德總統昨天指在野黨明知總統彈劾案在立法院根本無法通過，還浪費時間，蔣萬安今天則指出，照這標準，「大罷免就不浪費時間？」

