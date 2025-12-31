林峯影迷扮兵馬俑跪迎大王！《尋秦記》場次多達1460場 「比公車班次還多」

電影《尋秦記》香港首映 ，主演宣萱（左起）、古天樂與林峯出席首映典禮。華映娛樂提供

《尋秦記》睽違25年終於推出電影版，昨（30日）包括古天樂等全明星陣容齊聚香港維多利亞港舉辦盛大首映活動，氣勢驚人。在電影市場陷入危機之際，此片被視為救世作品，香港上映規模極大，首日便排出1460場的放映場次，平均每15分鐘就上演一場，熱度直追去年紀錄大片《破·地獄》。

大陸預售衝破千萬人民幣 林峯粉絲扮「兵馬俑」接駕

《尋秦記》在兩岸三地皆獲得高度期待，大陸預售票已衝破1000萬人民幣（約4500萬台幣），許多影迷迫切希望看到傳奇故事的最終結局。台灣粉絲也紛紛在網路上敲碗，希望能見到主角群來台宣傳。

在首映會現場，扮演秦王的林峯展現超高人氣，大批粉絲特別裝扮成「兵馬俑」追星，一見到他便齊聲高呼：「大王！」讓現場氣氛熱烈爆棚。林峯感性表示，能找回原班人馬真的太難得，再加上前輩與新生代的加入，整個過程非常夢幻。宣萱則對密集的時刻表感到震驚，直呼不可思議，顯現觀眾對作品的瘋狂期待。

古天樂致敬黃易、廖啟智 洪金寶父子4人首度合體合作

身兼主演與監製的古天樂在現場特別感謝已故的原著作家黃易，以及資深演員廖啟智。他感念表示：「因為黃易的創作，才會有這個成功的IP作品。」而廖啟智當年飾演讓項少龍展開穿越的烏博士，其演技讓穿越情節更具說服力。

此外，擔任武術指導的大哥大洪金寶也帶著兩個兒子洪天祥、洪天明現身。洪金寶開心地說，這是他們父子4人首次同框合作，「天祥在幕後，天明及天照在幕前演出。現在年輕人都是又帥又厲害，但是我太強了，他們還是差我一點。我也期待我們四人可以再合作一部動作戲，如果我們都在談情說愛，應該沒有觀眾會欣賞吧！」洪金寶也讚賞古天樂在動作戲上的進步，自《殺破狼‧貪狼》後完全不需擔心其表現。《尋秦記》將於2026年1月9日上映。



