林峯挾《尋秦記》1200萬票房 旋風來台日跑6攤

林峯在《尋秦記》中扮演秦王。華映娛樂提供



《尋秦記》1月9日在台上映以來已累積1200萬票房佳績，扮演秦王的林峯曾在古天樂、宣萱來台見面會上call in表示希望能抽空會台粉，大王果然言出必行，在參加完馬來西亞的慶功活動後，1月25日將首度來台，並連趕6場謝票行程，還會前往台中進行映後活動與影迷近距離接觸。

林峯在2年前的電影《九龍城寨之圍城》扮演陳洛君，和龍捲風古天樂也同樣上演一段感人的師徒情，電影在各地都引起現象級的話題，也讓他在台灣收獲大批粉絲。

廣告 廣告

時隔25年，《尋秦記》推出電影版，身兼主演及監製的古天樂與宣萱在上映前來台宣傳掀回憶殺，而林峯是影迷公認和25年前的港劇版本差異最大的演員，當年他剛出道，頂著baby fat的少年稚氣，如今再扮秦王已充滿熟男魅力。

更多太報報導

周蕙自爆有被害妄想症 擇偶開放小鮮肉

「火雲邪神」梁小龍遺孀哀痛發聲 揭死因：心衰竭搶救6小時

Ella巡演爆未買「S.H.E」15首金曲錄音著作權 前東家華研唱片發聲揭真相