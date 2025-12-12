林延鳳問蔣萬安何時致電藍黨團談助理費 蔣反嗆那妳打給卓榮泰

國民黨立委陳玉珍提出「助理費除罪化」修法，引爆國內激烈討論，台北市長蔣萬安今（12）日下午到議會備詢時，遭民進黨北市議員林延鳳頻頻提問，是否願意打電話和國民黨立院黨團總召傅崐萁溝通時，他直接反問「那你有卓榮泰電話嗎？」雙方一度爆發口角。

針對陳玉珍助理費除罪化的提案，蔣萬安在議會上表態不支持，但會找時間與立院國民黨團提出相關意見。民進黨台北市議員林延鳳在質詢時，先是問蔣萬安有沒有傅崐萁、陳玉珍的電話，「你說你會打電話給他們嗎？什麼時候打？還是現在打？」蔣萬安回應，現在是總質詢，之後會找機會致電詢問，林延鳳認為應該給出明確回覆，否則沒人知道是不是真的有執行。蔣萬安隨即反問「議員有卓榮泰電話嗎？」喊話林延鳳應向卓榮泰反映《財劃法》要執行，林則回嗆不要「問A答B」。

蔣萬安表示，自己已經有承諾會和黨團聯繫，林延鳳也應該承諾會打給卓榮泰，而不是雙重標準，且林延鳳身為台北市議員，應該要為台北市發聲，行政院執行財劃法，北市才能拿到442億元，強調這是台北市民的權益。

林延鳳回說這不是雙標，而是用蔣萬安的標準來提問，「你既然說你反對助理費的修正，就應該要好好跟黨內立委做溝通，不要為了硬幹而傷害助理的權益」，蔣萬安則認為，林延鳳不應踐踏台北市民的權益，行政院更不能違法違憲，立院三讀通過的《財劃法》應該執行。

台北／綜合報導 責任編輯／網路中心

