林延鳳揭特教生遭校方不當對待未通報 蔣市府上任三年虐童不斷應道歉

台北市議員林延鳳5日揭露，台北市一間特教幼兒園發生教保員在校車上不當管教特教生的事件。（圖／林延鳳辦公室提供）

民進黨台北市議員林延鳳今（5）日質詢市長蔣萬安時揭露，台北市一所特教幼兒園發生教保員在校車上不當管教特教生事件，一位具多重障礙的學童，遭校方隨車人員動手打到大腿瘀青，但校方在家長反映後，竟僅對施暴者口頭告誡，未將他與受害學童隔離，更未依規定通報，不符兒少法規定，市府也未積極督促處理。林延鳳痛批，蔣萬安宣稱要優化托嬰及功兒園，卻對校安的管理鬆散，螺絲掉一地；蔣萬安說要讓嬰兒的哭聲成為台北市的交響樂，如今學童的哭聲成了受虐恐怖片。

廣告 廣告

林延鳳指出，這起事件發生在10月16日，一位特教學童的家長替小孩更衣時，赫然發現他的大腿上有明顯的掌印。由於這名學童除了視障外還有多重障礙，無法言語，他的父母趕緊與家長會聯繫，希望能了解狀況。校方卻僅在隔日登入校安通報後就沒有積極作為，未主動告知與聯繫家屬，更離譜是讓加害人繼續隨車超過一週，使受害孩童情緒大受影響心生畏懼。

家長直到事發10天後，才在10月27日於家長會長的陪同下看到監視器畫面，發現自己家的孩子在最後一站下車前，在車上與隨車教保員獨處期間，遭身形壯碩的教保員用力打大腿，因此造成瘀傷。家長要求校長保留監視器畫面，以利後續調查與懲處相關人員，校方卻當場表示無人能擔保影片不會遺失或損毀，家長決定報警，由警方到校製作筆錄並保存監視器畫面複本。

林延鳳指出，「蔣萬安以前說，要讓嬰兒的孩裡的哭聲成為讓台北市的交響樂；現在卻是孩童的哭聲，讓台北市變成兒童受虐的恐怖片。」蔣萬安上任後，台北市不斷發生虐兒、虐童及不當管教事件，至今超過十件，每次都說要檢討卻成為空話。該校現任校長，在2016至2018年擔任學校教務主任時，面對學校內部疑似不當管教，在事件發生前一年就收到通報，卻僅口頭交辦、並未正式啟動校安通報，也未上報校長或教育局 ，延誤半年處理，最終遭到社會局裁罰。

林延鳳氣憤地說，如果校長不適任，就趕快換人，而蔣萬安面對如此離譜的校園安全事件處理過程，應該要向家長道歉。不過，蔣萬安未正面回應，僅表示現在正在調查此案。

林延鳳指出，校方在事件發生隔日看過監視器畫面內容後，第一次校安通報的內容中竟指涉案人員「不詳」，也沒有依規定分開施暴者與被害人，還讓他繼續與受害學童同車，僅「口頭提醒加害者要注意行為」，遲未執行兒少保護通報，更沒有啟動調查小組，期間也不主動與家長聯繫，至今未向家長表達歉意。

林延鳳說，之前她提醒蔣萬安要正視市府人員流失嚴重的問題，而蔣萬安今天向市議員的專案報告中指出，為因應缺工挑戰，將優化並擴大市府的員工托嬰及幼兒園，以打造友善職場，沒想到就爆出特教幼兒園發生傷害學童的事件。事件中，不僅校方冷處理、拖時間，也不見市府教育局積極介入，蔣市府根本是「說比做還多。」

「特教學童無法清楚表達自己的想法，遇到校方的消極處理方式以及市府鬆散的管理心態，無法不讓人擔心還存在更多的黑數，也不知道到底孩子是否被長期施暴」。林延鳳說，這次事件爆發後數日，同一機構又發生老師將身心障礙學童關進廁所的不當管教事件，經其他老師舉報才被揭露。特教老師真的很辛苦，那位老師平日也很盡責，在校方與家長溝通解說後，最後雖取得家長諒解。但類似事件可能還有更多，教育局應加強督導，並嚴查這次交通車施暴事件中校方的行政程序，懲處失職人員。

林延鳳說，特教學童的家長照護身心障礙的孩子已相當不易，小孩子能受教育的學校選擇又很有限，可說是雙重弱勢，或許因此在學童遭到不當管教時，被迫選擇接受校方的處置。但她認為，雖然特教工作很辛苦，卻不能是發生不當管教的藉口。尤其台北市的資源相對優渥，更應投入更多經費、人力與心力，並維持高標準的管理機制，也建請教育局檢討校長遴選與特教學校管理制度，增列「危機應變與特教管理能力」評估項，確保領導者具備專業與責任心。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

粿粿哥哥開撕！嗆范姜「吃軟飯裝大男人」：勝負未分曉 委任律師反擊了

王子二度發聲「坦承錯誤」公開致歉 律師點5關鍵：精神值得讚賞

「裸體相擁照」被抓包！粿粿、王子吃定范姜1點不敢曝光 囂張同居3個月