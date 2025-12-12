林延鳳追問何時致電藍黨團談助理費？ 蔣萬安反嗆：妳打給卓榮泰問要不要執行財劃法

民進黨台北市議員林延鳳。 圖：林延鳳議員辦公室 / 提供

針對國民黨立委陳玉珍提案助理費除罪化修法惹議，台北市長蔣萬安今（12日）在議會被問到立場，他表態不挺陳的提案版本，並稱有機會願意跟國民黨立法院黨團表達立場。然而，民進黨議員林延鳳頻頻催他，何時要打電話給國民黨團總召傅崐萁、陳玉珍？蔣萬安則當場反嗆，要林也打電話給行政院長卓榮泰，反映「財劃法」要執行，林延鳳則批，蔣萬安不應問 A 答 B，兩人唇槍舌戰了一番。

蔣萬安下午赴台北市議會接受市政總質詢，林延鳳先是詢問蔣萬安對於助理費修法的看法，蔣說，相關勞健保、確保助理的權益，立法院有助理工會，都有提出訴求，都應落實進行。蔣萬安也表示，若有機會的話，他願意跟黨團、立委表達這樣的立場，會找機會反應。林延鳳隨後說，蔣萬安應打電話跟傅崐萁、陳玉珍反映。

待同組的議員顏若芳質詢完後，再度換林延鳳進行質詢，她持續追問，蔣萬安剛稱有傅崐萁、陳玉珍的電話，那何時要打？現在打？蔣萬安稱，他會找機會，現在總質詢。

林延鳳直言，很多人都很關心、看直播，想知道蔣萬安什麼時候打？不然也不知道蔣萬安到底有沒有做？蔣萬安回稱，會找時間啦，並反問「議員有卓榮泰的電話？」林說有，蔣萬安強調，要跟卓榮泰反映「財劃法要執行」，遭林嗆「不要問 A 答 B 啦」。

蔣萬安也開始追問，林延鳳要不要承諾會打給卓榮泰？林延鳳表示，他們常常通電話。蔣萬安指出，林延鳳是台北市議員，要為台北市發聲，請卓榮泰執行財劃法，北市才會有 442 億元，蔣萬安強調，這是一樣的標準，並反批林延鳳不要雙重標準，「我會打啊！你要不要打給卓院長，你不敢打、你不願意幫台北市發聲！」

兩人一度激烈隔空交火，林延鳳表示，要蔣萬安給個時間那麼難？現在是她總質詢時間，她也批，蔣萬安的這種方式，只是讓人看到蔣的傲慢而已。林延鳳說，「放羊的孩子永遠不會得理」，蔣萬安最後也再度嗆聲「雙重標準」。

