林廷憶主演日劇《火星女王》 陳珊妮首演戲險崩潰：以為只是客串

林廷憶主演日劇《火星女王》，陳珊妮預告現蹤。（圖／Hami Video）

台灣新生代女星林廷憶與日本知名演員菅田將暉主演的日劇《火星女王》即將播出，引發觀眾高度期待。隨著預告片段和拍攝花絮陸續曝光，眼尖網友發現台灣知名歌手陳珊妮首度跨足戲劇，挑戰重要角色。陳珊妮在社群媒體坦言，原本以為只是客串演出，發現實際上是擔綱要角後感到緊張不已，更分享了拍攝期間的心路歷程和對劇組的感謝之情，讓這部台日合作作品更添話題。

《火星女王》的故事背景設定在2125年，當時火星人口已超過10萬人。林廷憶在劇中飾演一位視覺障礙的少女，與菅田將暉飾演的角色在這遙遠的星球上相遇，展開一段特別的故事。雖然是日本電視劇，但拍攝場景設定在未來的火星，為作品增添獨特的科幻色彩。

在劇組發布的花絮中，林廷憶被介紹為「全球矚目的演員之一」，展現她在國際影壇的崛起。拍攝花絮也捕捉到林廷憶與菅田將暉在片場愉快合作的畫面，顯示兩位演員間的良好互動與默契。

令人意外的是，陳珊妮在預告中露出短短一秒的邪惡笑容，卻引起熱烈討論。這是她首次參與戲劇演出，便在《火星女王》中擔任重要角色。陳珊妮在社群媒體分享了自己的心情，表示原本以為只是客串演出，沒想到竟是要認真演戲的重要角色，讓她擔心會辜負日本電視台的期待。她同時感謝劇組的細心照顧，並幽默地提到穿上戲服後身高接近180公分的變化。

隨著陳珊妮的造型照片曝光以及她幽默風趣的分享，觀眾對這部台日合作的作品充滿期待，希望能看到全新的火花與精彩表現。這部劇不僅是林廷憶首次挑戰日劇，也是陳珊妮的戲劇處女作，為台灣藝人在國際舞台上展現才華提供了絕佳舞台。

