林廷憶合作菅田將暉 陳珊妮戲劇處女作怕毀NHK百年聲譽

NHK放送100週年紀念特別劇《火星女王》找來日本影帝菅田將暉、林廷憶主演，日前舉辦記者會，菅田將暉分享與林廷憶初次見面時的趣事：「第一次見面的時候，林廷憶正在練吉他。在這麼多挑戰下，包括以英、日文演出、飾演視障角色、彈吉他、唱歌，她還是展現出十足的享受與投入。看到她那麼開心，我也感染到了，就和她一起即興合奏了起來。」這段幕後故事也令人更好奇兩人在螢幕前的精彩火花。

《火星女王》劇情設定於距今100年後的2125年，人類移居火星已滿40年，由陳珊妮領導的強權組織ISDA主導統治，但火星居民渴望自由，社會氛圍暗潮洶湧；由林廷憶飾演的女主角莉莉-E1102自幼在火星成長且先天視障，長期接受嚴格訓練，只為搭乘太空船前往地球；菅田將暉則飾演的ISDA地球職員白石蒼人，兩人雖分屬兩個星球，卻因共同喜愛地球樂團「Disk-Miners」透過廣播悄悄連結情感，也在無人知曉的情況下，彼此訂下了一段承諾。

菅田將暉飾演地球ISDA職員。（圖／Hami Video提供）

日前舉行的記者會中，菅田將暉提到：「當初第一次讀劇本時，或許因為劇情設定在100年後的世界，有些超出想像範圍，因此花了點時間才逐漸理解。」談及「是否想親自去火星看看」這個話題時，他笑說：「一開始會覺得好像不太想去火星，但如果可以簡單地抵達的話，也許不錯呢！其實我還滿好奇的，像體驗重力感覺，真的會想去看看。」

陳珊妮參演笑喊怕看首播。（圖／Hami Video提供）

陳珊妮近日則在社群發文，自揭原本以為只是客串，結果導演直接認定她就是劇中霸權代表，她幽默回憶：「發現不是客串之後開始擔心會不會毀了NHK的百年聲譽。」更打趣說：「不確定敢不敢看首播？我會再努力一下。」《火星女王》全劇共3集，將於12月14日起在Hami Video全台獨家首播。

