林廷憶流利切換日英台詞 菅田將暉狂讚：聲音非常動人
NHK放送100年紀念科幻大作《火星女王》女主角由台灣演員林廷憶擔綱演出，飾演自幼在火星長大的視障少女，她在劇中自然切換英、日語台詞，細膩內斂的表演層次獲得台灣觀眾和日本影評人一致讚賞，與她對戲的菅田將暉也公開讚賞：「林廷憶的聲音真的非常動人，不只是台詞的語調，還有透過音樂傳遞情感的方式，都讓人印象深刻。」
菅田將暉在《火星女王》飾演白石蒼翔，「他在穿著與喜好上，也不斷回頭挖掘過去，像是喜歡翻唱地球老歌的樂團，甚至還戴著有線耳機。」他認為自己和角色很有共鳴：「我覺得他是個很『怪咖』的人，但這點我其實很能理解，因為我自己也很喜歡古著。」他也表示：「我本來就對宇宙很有興趣，加上這種規模、這種世界觀的戲，就算是電影也不常見，實在沒有拒絕接演的理由。」其中最吸引他的是多語言、多文化交織的拍攝現場，「像主演的林廷憶，還有飾演重要角色的陳珊妮，能和來自不同文化、用不同語言交流的演員一起工作，真的非常難得。」
《火星女王》最讓菅田將暉感到觸動的，其實是藏在科幻外殼之下的「超級遠距離戀愛」的愛情故事，他坦言：「LILI 在火星，白石蒼翔在地球，是超級遠距離戀愛。甚至在談愛之前，能夠活著、能夠互相傳遞訊息，本身就是奇蹟。」他強調：「兩人幾乎只能靠訊息聯絡，一則訊息要十幾分鐘才送達，再十幾分鐘才收到回覆，而且多半是語音資料，讓人很沒有實感。也正因如此，後續的情感發展才顯得格外浪漫。」
《火星女王》另一大焦點，是日本影后宮澤理惠和台灣音樂女王陳珊妮的共演，兩人分別飾演隸屬 ISDA（星際開發機構）、立場卻截然不同的管理者角色，近日宮澤理惠與菅田將暉、陳珊妮合照並分享於社群平台，三人同框立刻引爆粉絲討論，其中宮澤理惠與陳珊妮更一起手比愛心，讓網友笑稱：「奇幻到像 AI 生成！」也有台灣粉絲在社群分享：「陳珊妮老師的戲份根本超多，看得很過癮！」
