林廷憶自稱單身被拍有親密室友 轉頭又曖昧摟腰經紀人回應了

【緯來新聞網】林廷憶在《影后》飾演心機新人「史艾瑪」成功打開知名度，曾在受訪時透露自己單身3年，今（10日）卻被拍到有同居人之外，與經紀人互動還非常親密，感情世界究竟如何？她的經紀人則簡單回應：「感謝妳的關心，目前專注於工作安排，其他部分不便回應，謝謝理解。」

林廷憶（右）和經紀人感情很好。（圖／翻攝林廷憶IG)

25歲林廷憶不是本科系出身，但憑藉自然演技，在眾多女明星的《影后》展露頭角，還被真雙金影后謝盈萱稱讚「演得很好」。星途一片看好，她今年更赴日本和男神菅田將暉合作日劇《火星女王》，擔任女主角。



自稱單身的她，今被《CTWANT》拍到疑似有同居人，且對方相當照顧她的生活起居，會拿送洗衣物回家、買食材回家，恰巧與林廷憶曾說自己是宅女的個性很搭，報導也指出，林廷憶出門通常只為工作。



除了貌似有同居人，林廷憶還被拍到在餐敘接數，與女性經紀人互動非常親密，沿路暢聊、一手搭在對方肩上，時不時親密地互相摟著腰，林廷憶還開心地把臉靠在經紀人身上。不過對於感情事，林廷憶經紀人不願多回應。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

邱澤、許瑋甯結婚！王力宏前妻李靚蕾禮服超強 以為「cosplay伴娘」

3影后化身麋先生小師妹 攜手宇宙人操刀〈你在哪裡〉姊姊版