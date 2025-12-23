林廷憶赴日拍戲英日語切換自如 菅田將暉讚聲音動人

（中央社記者洪素津台北23日電）台灣演員林廷憶與日劇男神菅田將暉攜手主演NHK日劇「火星女王」，林廷憶在劇中自然切換英、日語台詞，細膩內斂的表演讓人印象深刻，菅田將暉也公開讚賞林廷憶聲音動人。

林廷憶在「火星女王」飾演自幼在火星長大的視障少女，她在劇中自然切換英、日語台詞，細膩內斂的表演層次獲得台灣觀眾和日本影評人讚賞，與她對戲的菅田將暉也透過新聞稿讚賞：「林廷憶的聲音真的非常動人，不只是台詞的語調，還有透過音樂傳遞情感的方式，都讓人印象深刻。」

菅田將暉近日受訪談到接演的契機，他特別提到劇中「聲音」的重要性，回憶與林廷憶的合作時表示「透過音樂彼此理解，那段時間真的很快樂。」

菅田將暉表示，不同語言和多文化交織的拍攝現場讓他印象深刻，「像主演的林廷憶，還有飾演重要角色的陳珊妮，能和來自不同文化、用不同語言交流的演員一起工作，真的非常難得。」

「火星女王」最終回將於本週末28日迎來大結局，觀眾可鎖定Hami Video全台獨家首播。（編輯：李亨山）1141223